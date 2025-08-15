İmam Köse'den 25 Yıldır Hediyeli Kurs Geleneği - Son Dakika
İmam Köse'den 25 Yıldır Hediyeli Kurs Geleneği

İmam Köse'den 25 Yıldır Hediyeli Kurs Geleneği
15.08.2025 09:26
Mersin Erdemli'de imam Ali Köse, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara hediyeler dağıttı.

Mersin Erdemli'de cami imamı Ali Köse, gelenek haline getirdiği uygulamayla 25. yılında da hayırseverlerinde desteğiyle yaz Kur'an kurslarına gelen çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde bulunan Yeni Cami imamı Ali Köse, yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara yönelik her yıl örnek çalışmalar yapılıyor. Göreve başladığı yıllarda itibaren çeşitli camilerde hizmet eden Köse, 25 yıldır, ailelerinde desteğiyle çocuklara kurs sonunda altından, bisiklete, oyuncaktan, futbol topuna kadar çeşitli hediyeler dağıtıyor. Köse, 25. yılında da vatandaşların ve esnafın desteğiyle başarı derecelerine göre çocukları hediyelerini verdi. Porgramda öğrenciler ise sure, ayet, hadis ve dua okudu.

Bu yıl 80 öğrenci olduğunu belirten Köse, "Bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz. 80 öğrencimizin 80'ine de hediyemiz var. Ama üstün başarılı olanlara bisiklet ve para ödülleri verdik. Onlar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. 4 arkadaşımız 80 öğrencimizle ilgilendi. Buradan öğrenci velilerimize de teşekkür ediyorum. Bu yaz sıcağında, tatillerinde camimizi tercih ettikleri için. Allah'ım sayılarını arttırsın, bahtlarını açık eylesin" dedi.

Amaçlarının çocukların doğru yerden dinlerini, diyanetlerini öğrenmelerini sağlamak ve ahlaklı birer nesil yetiştirmek olduğuna da değinen Köse, bunu da başardıklarını düşündüklerini söyledi.

Erdemli Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Özkan ise "Erdemli ilçemizde yaz kursu olarak düzenlemiş olduğumuz kurslarımızda yaklaşık 10 bin öğrenciyi bu sene misafir ettik. Kocahasanlı Yeni Camimizde Ali Köse hocam 25 yıldır çocukları misafir ediyor, hediyeler veriyor. 25 yıl yani çeyrek asırlık bir zaman içerisinde bu geleneği devam ettirdi. Çocuklarımızda buna çok ilgi gösteriyor. Çocuklar hediyelerle, eğlence ve ikramlarla yaz kurslarını geçiriyor. Eğleniyorlar, öğreniyorlar ve hayatlarını idame ettiriyorlar" diye konuştu.

Çocuklar ise verimli ve eğlenceli bir yaz geçirdiklerini belirterek, hediyeleri hak ettiklerini söyledi. Hediye alan çocuklardan bazıları ise kendileri için bisiklet ve altınların sürpriz olduğunu dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Köse, Erdemli, mersin, Eğitim, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

