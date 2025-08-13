İmama Hayran Kalınan Davranış - Son Dakika
İmama Hayran Kalınan Davranış

13.08.2025 13:30
Genç imam Mahmut Türkeri, cami bahçesi için kendi yaptığı oturaklarla cemaatin vakit geçirmesini sağladı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü'nde görev yapan genç imam Mahmut Türkeri, cami cemaati için kendi elleriyle oturma bankları yaptı.

Güngörmüş Köyü Camii'ne gelen cemaatin ve çocukların ibadet sonrası daha rahat vakit geçirebilmesi için kolları sıvayan imam Mahmut Türkeri, kendi imkanlarıyla temin ettiği tahtaları kullanarak cami bahçesine oturaklar yaptı. Usta bir marangoz titizliğiyle hazırladığı oturaklar, hem gölgelik alanlarda hem de cami bahçesinin çeşitli noktalarında yer aldı.

Türkeri, "Cami sadece ibadet edilen bir yer değil, aynı zamanda insanların bir araya gelip sohbet ettiği, kaynaştığı bir mekandır. Cemaatimizin ve özellikle çocukların cami bahçesinde keyifle vakit geçirebilmesi için böyle bir adım attım" dedi.

Köy halkı ve cami cemaati, genç imamın bu anlamlı davranışını büyük takdirle karşıladı. Özellikle yaz aylarında cami bahçesinin daha aktif kullanılacağını belirten vatandaşlar, "Mahmut hocamızın bu gayreti bizleri çok mutlu etti. Kendi imkanlarıyla böyle güzel bir iş yapması gerçekten takdire şayan" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

