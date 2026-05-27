İmamdan Bayramlaşma Etkinliği

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde görev yapan cami imamı Mustafa Demir, bayram dolayısıyla çocuklarla camide bayramlaşma programı düzenledi. Programa katılan onlarca çocuğa harçlık ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

İncirli Camisi'nde 4 yıldır imam olarak görev yapan Mustafa Demir bayram dolayısıyla çocuklarla camide bayramlaşma programı düzenledi. Demir, programa katılan onlarca çocuğa harçlık ve çeşitli ikramlıklar dağıttı. Demir, çocukların camiye alışmasını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Demir, "Bu yıl da camiye gelen çocuklarımıza hem harçlık hem de çeşitli ikramlıklar veriyoruz. Aslında bunu sadece bayramlarda değil, karne dönemlerinde de yapıyoruz. Buradaki amacımız çocukların camiye alışmaları ve sürekli camiye gelmeleridir" dedi.

Yapılan etkinliklerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Demir, "Çocuklarımız 4 yıldır camiye geliyor ve artık camiye alıştılar. Burada birçok çocuk Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, müezzinlik öğrendi, dini ve ilmihal bilgileri edindi. Aslında verdiğimiz harçlıklar bir bahane oluyor. Bu vesileyle çocuklarla muhabbet ediyor, onların camiye daha çok bağlanmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.