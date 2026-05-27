İmamdan Bayramlaşma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamdan Bayramlaşma Etkinliği

27.05.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Demir, çocuklarla bayramlaşarak camiye alışmalarını sağlamak için etkinlik düzenledi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde görev yapan cami imamı Mustafa Demir, bayram dolayısıyla çocuklarla camide bayramlaşma programı düzenledi. Programa katılan onlarca çocuğa harçlık ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

İncirli Camisi'nde 4 yıldır imam olarak görev yapan Mustafa Demir bayram dolayısıyla çocuklarla camide bayramlaşma programı düzenledi. Demir, programa katılan onlarca çocuğa harçlık ve çeşitli ikramlıklar dağıttı. Demir, çocukların camiye alışmasını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Demir, "Bu yıl da camiye gelen çocuklarımıza hem harçlık hem de çeşitli ikramlıklar veriyoruz. Aslında bunu sadece bayramlarda değil, karne dönemlerinde de yapıyoruz. Buradaki amacımız çocukların camiye alışmaları ve sürekli camiye gelmeleridir" dedi.

Yapılan etkinliklerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Demir, "Çocuklarımız 4 yıldır camiye geliyor ve artık camiye alıştılar. Burada birçok çocuk Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, müezzinlik öğrendi, dini ve ilmihal bilgileri edindi. Aslında verdiğimiz harçlıklar bir bahane oluyor. Bu vesileyle çocuklarla muhabbet ediyor, onların camiye daha çok bağlanmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Demir, Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamdan Bayramlaşma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
Fırsatçılıkta zirve Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar
Galatasaray’da Singo ile ayrılık yolda Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

13:51
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 15:06:07. #7.13#
SON DAKİKA: İmamdan Bayramlaşma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.