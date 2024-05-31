İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Göksu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Göksu'yu ziyaret etti

İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Göksu\'yu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin yürütüldüğü Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, Göksu'dan projeler hakkında bilgi aldı.

31.05.2024 12:59  Güncelleme: 13:09
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya çalışma ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Esenler Belediyesi tarafından yürütülen Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini yerinde görme fırsatı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde dördüncü kez Esenler Belediye Başkanı seçilen M. Tevfik Göksu'yu ziyaret etti. Esenler Belediyesi tarafından Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin yürütüldüğü alanın içinde bulunan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete İBB bürokratları ve Esenler Belediyesi başkan yardımcıları da katıldı. Göksu, İmamoğlu'na devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ve Esenler'de yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Göksu, Esenler'in büyük dönüşümünü anlattı

İmamoğlu'nun Esenler'e yaptığı ziyarette Esenler'in büyük dönüşümü konuşuldu. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Esenler'de devam eden Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin detayları hakkında Başkan İmamoğlu'a detaylı bilgi verdi. Göksu, kentsel dönüşüm konusunda şimdiye kadar Esenler'de yapılan çalışmaları ve bundan sonra yapılacakları görselleriyle anlattı. Dönüşüm projesi tamamlandığında Esenler'in tamamının güvenli hale geleceğini, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 21 metrekareye çıkacağını ve bunun da gelişmiş ülkeler ortalamasının üzeri olduğunu söyledi. Göksu'nun sunumunu ilgiyle izleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok güzel. Allah devamına erdirsin" dedi.

"Göksu'nun deneyimlerinden faydalanacağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önümüzdeki 5 yılın stratejik planını yapmayı istiyoruz. Esenler Belediye Başkanımız İstanbul'un en deneyimli belediye başkanlarından biri. Onun deneyimleriyle önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Yapılacak tüm çalışmalar Esenler'e hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin tanıtımını yapan Göksu, ulaşım ve otopark sorunu ile ilgili yürütülen ve projelendirilen çalışmaların da detaylarıyla anlattı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Burada yaptığımız toplantıda önemli konulara değindik. Üçyüzlü Kavşağı, Atışalanı, Nostaljik Tramvay, meydan ve otoparklar gibi çözüm önerileri çok değerli. Hep birlikte bu projeleri önem sırasına alarak hayata geçirmeye çalışacağız" dedi.

"Birlikte hem İstanbul'a hem Esenler'e değer katacağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı toplantı sonrası açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Göksu, "İstanbul'da yeni döneminiz hayırlı olsun. Hep birlikte önemli çalışmalara imza atacağız. Biz Esenler'de yapacaklarımızla İstanbul'umuzu destekleyeceğiz. Bu toplantılar çok önemli ve verimli. İstanbul'un temel sorunu olan ulaşım ve kentsel dönüşüm konularında birlikte çalışmak üzere proje tekliflerimizi sunduk. Karşılıklı dayanışmayla çözümler üreterek hem İstanbul'a hem Esenler'e önemli değerler katabiliriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Göksu'yu ziyaret etti - Son Dakika

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