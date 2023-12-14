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İmamoğlu, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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İmamoğlu, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de hizmet vermeye başlayacak olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den bilgi aldı.

İmamoğlu, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi\'ni ziyaret etti
14.12.2023 - 19:04,
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yakında Ataşehir'de hizmet vermeye başlayacak olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret etti, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte İçerenköy Mahallesi'nde yapımı tamamlan ve çok yakında açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayacak olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni, ardından da Atatürk Mahallesi'nde bulunan Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Merkezi ve Dil Okulu'nu ziyaret etti.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi hakkında bilgi veren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek kültür merkezinin ilçeye büyük katkıları olacağını ifade etti. Bu kültür merkezinin İstanbul'daki kültür - sanat faaliyetlerinin yeni adresi olacağını vurgulayan Başkan İlgezdi, 22 bin 500 metrekare kullanım alanı olan kültür merkezinde; 657 seyirci kapasiteli tiyatro salonu, 2 bin 800 kişilik konser salonu, 200 kişilik konferans salonu, 21 sanat eğitim dersliği, kütüphane, çok amaçlı etkinlik salonu, çocuk oyun alanı, sergi salonu, fuaye, kafeterya, restoran alanları, teraslar ve 3 katlı otopark yer aldığını aktardı.

İmamoğlu ve İlgezdi, beraberindeki yetkililerle birlikte daha sonra Atatürk Mahallesi Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Merkezi ve Dil Okulu'nu yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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