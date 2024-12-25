İmamoğlu, Maltepe'deki Sosyal Yaşam Merkezlerini İnceliyor - Son Dakika
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İmamoğlu, Maltepe'deki Sosyal Yaşam Merkezlerini İnceliyor

İmamoğlu, Maltepe\'deki Sosyal Yaşam Merkezlerini İnceliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de Sosyal Yaşam Merkezi projelerini denetleyerek ekiplere talimatlar verdi. Projelerde hızlandırma için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

25.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:39
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretleri kapsamında Maltepe'de Çınar ve Fındıklı mahallelerinde sürdürdükleri projeleri denetledi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu çalışmaların hızlandırılması için ekiplere talimat verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve Maltepe Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen Çınar ve Fındıklı mahallelerindeki "Sosyal Yaşam Merkezi" projelerini yerinde inceledi. İncelemeye Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu ve İBB'li yetkililer katıldı.

Talimat verildi, düğmeye basıldı

İncelemelerinde ekiplere, kamulaştırma sorunu olan yerlerin hemen çözülmesi ve Fındıklı'da yapılacak kreşin önüne, Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi'ni temel alacak şekilde hızlıca bir parkın ve Ataşehir ile geçiş alanının inşa edilmesi talimatını veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve yetkililerden devam eden iki projeyle ilgili bilgi aldı.

Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi projesini oldukça önemsediğini dile getiren Ekrem İmamoğlu, incelemeler sonrası vatandaşlarla görüşerek onlara bilgi verdi. İmamoğlu, "Burası bizim çok özel bir projemiz. Bostancı sahile kadar indireceğiz burayı. Çok güzel bir yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Buranın imalatını dere olması vasfıyla İSKİ kurumumuz üstlendi. Şimdi şantiye başlayacak ama ben biraz önce başkanımızla onu konuştuk. Kreşimizi açacağımız için en azından şu bölümde hızlıca 400-500 metre alanı park olarak sizlere açacağız. Sonrasında proje Bostancı sahile kadar devam edecek" dedi.

Köymen'den İmamoğlu ve ekibine teşekkür

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de, "Bugün ilçemizde yapımı devam eden Fındıklı ve Çınar mahallelerimizdeki Sosyal Yaşam Merkezi projelerini, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte yerinde inceledik. Daha yaşanabilir bir Maltepe için dayanışma, eşitlik ve ortak akıl ilkeleriyle, toplumun her kesiminin ihtiyacına yönelik hizmetler üretmek, sosyal adaleti sağlamak ve herkesin yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize değer katan bu önemli projelere verdiği destekten dolayı İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sosyal yaşam merkezleri neler içeriyor

Bin metrekare kapalı alana sahip, bina oturumu 350 metrekare olan Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde 6 sınıf kreş yer alacak. 20'şer kişilik sınıflardan toplamda 120 öğrenci kapasiteli olacak. Merkez, Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi ile birleşerek ilçenin en kalabalık ikinci mahallesinin birçok sorununa da çözüm getirecek.

2 bin 630 metrekarelik alanda kurulacak ve üç fonksiyonu barındıracak olan Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'ndeyse Alzheimer Gündüz Bakımevi'nde Alzheimer hastaları ve yakınları için yaşama tutunabilecekleri önemli bir merkez olacak. İkinci fonksiyon Yuvamız İstanbul kreşiyle çocuklar modern ve bilimsel yollarla güvenilir ve uygun ücretle eğitim alabilecek. İBB Kadın Hizmetleri bölümündeyse kadınların sosyal hayata katılımı ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir alan oluşturulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmamoğlu, Maltepe'deki Sosyal Yaşam Merkezlerini İnceliyor - Son Dakika

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