İmamoğlu'na Destek için Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak demokrasi yürüyüşü ve miting düzenlendi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hak ettiğimiz yönetimi elde edene kadar mücadele etmemiz lazım. Yarın Cumhuriyet Halk Partili olun olmayın, herkesin sandığa bekliyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Karabük'ün Safranbolu ilçesinde demokrasi yürüyüşü ve miting düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle 'Hak, hukuk, adalet', 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' ve 'Susma, sustukça sıra sana gelecek' sloganları atan vatandaşlar, Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nden Misakı Milli Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

"Ekrem İmamoğlu hepimizin yaşadığı olumsuzlukların son damlası"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları söyledi:

"Her uyandığımızda yeni bir şaşkınlık yaşıyoruz. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği adına olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Elbette bunlara tepki göstereceğiz. Bakın bu süreçte Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli Başkanımız Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen bu süreçle başladı ama aslında sadece konu Ekrem İmamoğlu değil elbette hepimizin yaşadığı olumsuzluklar artık son damlaydı. Bu ve bütün herkes tepkisini göstermeye başladı. Demokrasi ne demek? Demokrasi özgürlük için, haklar için, sokaklarda özgürce düşündüğünü ifade edebilmek demek. Bakın ben hükümete soruyorum; bu ülkenin yüzde 70'i sizi desteklemiyor. Bir de yüzde 70 sesini çıkaran bir kitle var. Neden bir kulak vermiyorsunuz bu insanlar ne diyor diye. Bu insanlara rahat mı battı; hayır. Çünkü onlar rahatsız. Emeklinin aldığı ücretten, asgari ücretten, karnını doyurmayan insanlardan, tarımda geldiğimiz noktadan...

"Cumhuriyet Halk Partili olun olmayın herkesin sandığa bekliyorum"

Bakın bütün tarım ürünlerimiz yurt dışından ithal ediyoruz ama neydi ben okurken biz bir tarım ülkesiydik. Hayvancılık ülkesiydik ne hale geldik. Bütün ürünleri bizim topraklarımız dururken yurt dışından alıyoruz. Biz bunlara tepki gösteriyoruz. Bugün bütün mücadelemiz eşitlik üstüne, adalet üstüne, hukukun üstünlüğü üzerine, bütün mücadelemiz bu. Bakın öyle bir algı yapıyorlar ki işte biraz önce dedim yüzde 70 sizi desteklemedi en büyük korkunuzda bu zaten bu kitlenin büyüdüğünü görmek. Şimdi siz sadece sizden olana hükümetin, devletin imkanlarını kullandırıp, sizden olmayanı ötekileştirseniz elbette ki bizde sokağa dökülüp tepki gösteririz. Aynı şeyi yerel yönetimlerde de ülkenin genelinde de yaşıyoruz maalesef bunlara dur demek için hepinizin sesini çıkartması lazım, demokrasinin gereği olarak fikirlerimizi ifade etmemiz lazım, hak ettiğimiz yönetimi elde edene kadar mücadele etmemiz lazım. O yüzden ben hepinize buraya geldiğimiz için tekrar teşekkür ediyorum ve elbette ki yarın Cumhuriyet Halk Partili olun olmayın herkesin sandığa bekliyorum."

"Baskılara boyun eğmeyeceğiz"

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar ise yaptığı konuşmada, Türkiye'de benzer süreçlerin daha önce de yaşandığını belirterek, "Bizler bu filmi daha önce görmüştük taktik aynı taktik biz bunu reddediyoruz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz. Meydanlardayız, yarın da sandıklarda olacağız" dedi.