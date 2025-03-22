İmamoğlu'na Destek için Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İmamoğlu'na Destek için Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı düzenlenen demokrasi yürüyüşü ve mitingde katılımcılar, adalet ve demokrasi vurgusu yaptı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, hak ve özgürlükler için mücadele çağrısında bulundu.

22.03.2025 19:25  Güncelleme: 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak demokrasi yürüyüşü ve miting düzenlendi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hak ettiğimiz yönetimi elde edene kadar mücadele etmemiz lazım. Yarın Cumhuriyet Halk Partili olun olmayın, herkesin sandığa bekliyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Karabük'ün Safranbolu ilçesinde  demokrasi yürüyüşü ve miting düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle 'Hak, hukuk, adalet', 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' ve 'Susma, sustukça sıra sana gelecek' sloganları atan vatandaşlar, Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nden Misakı Milli Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

"Ekrem İmamoğlu hepimizin yaşadığı olumsuzlukların son damlası"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları söyledi:

"Her uyandığımızda yeni bir şaşkınlık yaşıyoruz. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği adına olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Elbette bunlara tepki göstereceğiz. Bakın bu süreçte Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli Başkanımız Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen bu süreçle başladı ama aslında sadece konu Ekrem İmamoğlu değil elbette hepimizin yaşadığı olumsuzluklar artık son damlaydı. Bu ve bütün herkes tepkisini göstermeye başladı. Demokrasi ne demek? Demokrasi özgürlük için, haklar için, sokaklarda özgürce düşündüğünü ifade edebilmek demek. Bakın ben hükümete soruyorum; bu ülkenin yüzde 70'i sizi desteklemiyor. Bir de yüzde 70 sesini çıkaran bir kitle var. Neden bir kulak vermiyorsunuz bu insanlar ne diyor diye. Bu insanlara rahat mı battı; hayır. Çünkü onlar rahatsız. Emeklinin aldığı ücretten, asgari ücretten, karnını doyurmayan insanlardan, tarımda geldiğimiz noktadan...

"Cumhuriyet Halk Partili olun olmayın herkesin sandığa bekliyorum"

Bakın bütün tarım ürünlerimiz yurt dışından ithal ediyoruz ama neydi ben okurken biz bir tarım ülkesiydik. Hayvancılık ülkesiydik ne hale geldik. Bütün ürünleri bizim topraklarımız dururken yurt dışından alıyoruz. Biz bunlara tepki gösteriyoruz. Bugün bütün mücadelemiz eşitlik üstüne, adalet üstüne, hukukun üstünlüğü üzerine, bütün mücadelemiz bu. Bakın öyle bir algı yapıyorlar ki işte biraz önce dedim yüzde 70 sizi desteklemedi en büyük korkunuzda bu zaten bu kitlenin büyüdüğünü görmek. Şimdi siz sadece sizden olana hükümetin, devletin imkanlarını kullandırıp, sizden olmayanı ötekileştirseniz elbette ki bizde sokağa dökülüp tepki gösteririz. Aynı şeyi yerel yönetimlerde de ülkenin genelinde de yaşıyoruz maalesef bunlara dur demek için hepinizin sesini çıkartması lazım, demokrasinin gereği olarak fikirlerimizi ifade etmemiz lazım, hak ettiğimiz yönetimi elde edene kadar mücadele etmemiz lazım. O yüzden ben hepinize buraya geldiğimiz için tekrar teşekkür ediyorum ve elbette ki yarın Cumhuriyet Halk Partili olun olmayın herkesin sandığa bekliyorum."

"Baskılara boyun eğmeyeceğiz"

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar ise yaptığı konuşmada, Türkiye'de benzer süreçlerin daha önce de yaşandığını belirterek, "Bizler bu filmi daha önce görmüştük taktik aynı taktik biz bunu reddediyoruz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz. Meydanlardayız, yarın da sandıklarda olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Safranbolu, Elif Köse, Demokrasi, İmamoğlu, Politika, Karabük, 3-sayfa, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu'na Destek için Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:53:37. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na Destek için Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement