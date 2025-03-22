(EDİRNE) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden bir grup üniversite öğrencisi, gözaltına alındı.
Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden bir grup üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına dair henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yerel › İmamoğlu'nu Protesto Eden Öğrenciler Gözaltına Alındı - Son Dakika
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