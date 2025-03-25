İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Benzine Zam Geldi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonucu, dolar kurundaki ve piyasalardaki haraketliliğin ardından akaryakıta da zam yapıldı. Osmaniye'de benzine gelen 1 lira 52 kuruşluk zamma tepki gösteren bir vatandaş, "Bu İmamoğlu zammıdır. Tutuklanma olayından dolayı avro ve dolar yükseldiğinden benzine zam gelmiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan dolar kuru, borsa ve piyasalardaki haraketliliğin ardından akaryakıta da zam geldi. Yeni fiyatlar tabelalara yansıdı.

Benzine gelen 1 lira 52 kuruşluk zamma, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Alıştık zamlara her zaman geldiği için, alıştık zamlara. Normal artık."

"Her gün zam geliyor zam bağımlısı olduk. Alıştık zaten her gün geliyor. Allahımız yardım etsin. Çiftlik yapıyorum başka bir iş yapmıyorum. Bilmiyorum ölene kadar uğraşacağız. Tarlaların kimisini ektik, kimisini ekemedik."

"1 lira buradan zam gelirse, 5 lira öte taraftan ben alıyorum. Ben de zam koyuyorum."

"Bu imamoğlu zammıdır. Tutuklanma olayından dolayı avro ve dolar yükseldiğinden benzine zam gelmiştir. Çiftçiliği bırakacağım."