 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İmamoğlu, Özkan'ın istifasıyla ilgili konuşmadı - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu, Özkan'ın istifasıyla ilgili konuşmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden ve tekrar bu göreve seçilen İbrahim Özkan hakkında 'Bir başka partinin kendi içerisinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam' dedi.

İmamoğlu, Özkan\'ın istifasıyla ilgili konuşmadı
14.12.2023 - 12:15,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden ve tekrar bu göreve seçilen İbrahim Özkan hakkında "Bir başka partinin kendi içerisinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" dedi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile işbirliğini savunduğu için istifa etmişti. İbrahim Özkan, istifasını "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" şeklinde duyurmuştu. Özkan, daha sonra tekrar bu göreve seçilmişti.

Dünya Metrolar Zirvesi Açılış programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Özkan'la ilgili "Bir başka partinin kendi içerisinde yürüyen süreçleriyle ilgili biliyorsunuz ki hiç konuşmam" şeklinde cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu, Özkan'ın istifasıyla ilgili konuşmadı - Son Dakika


12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu

Son Dakika
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:52:54. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu, Özkan'ın istifasıyla ilgili konuşmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement