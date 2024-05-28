İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun\'u ziyaret etti

Yerel

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırladı. İmamoğlu, Başkan Dursun ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde ikinci kez seçilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a bir nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Dursun'u makamında ziyaret ederek kendisine ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyen İmamoğlu, "Her yerde söylüyorum; İstanbul'da her ilçe belediye başkanının çok başarılı olması, İstanbul'un başarılı olmasıyla paralel. Biz, bu duyguyla hareket ederek, bütün ilçelerimizi tek tek geziyoruz. Bugün de sizi ziyarete geldik" dedi.

"Bizler ekip olarak Sultangazi'de güçlü bir çalışma yürütüyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun beraberlerindeki heyetlerle birlikte toplantı yaptı. İki başkan Sultangazi'de yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler ekip olarak Sultangazi'de güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Yeni dönemde de Sultangazi'yi birbirinden kıymetli hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL