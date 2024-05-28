İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'u ziyaret etti

İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun\'u ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.

28.05.2024 13:41  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırladı. İmamoğlu, Başkan Dursun ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde ikinci kez seçilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a bir nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Dursun'u makamında ziyaret ederek kendisine ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyen İmamoğlu, "Her yerde söylüyorum; İstanbul'da her ilçe belediye başkanının çok başarılı olması, İstanbul'un başarılı olmasıyla paralel. Biz, bu duyguyla hareket ederek, bütün ilçelerimizi tek tek geziyoruz. Bugün de sizi ziyarete geldik" dedi.

"Bizler ekip olarak Sultangazi'de güçlü bir çalışma yürütüyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun beraberlerindeki heyetlerle birlikte toplantı yaptı. İki başkan Sultangazi'de yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler ekip olarak Sultangazi'de güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Yeni dönemde de Sultangazi'yi birbirinden kıymetli hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdurrahman Dursun, Ekrem İmamoğlu, Sultangazi, İstanbul, İmamoğlu, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'u ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
13:05 Bu köyde herkes milyoner Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var Bu köyde herkes milyoner! Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:40:09. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement