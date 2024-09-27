İmar Mevzuatı Semineri Nazilli'de Düzenlendi - Son Dakika
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İmar Mevzuatı Semineri Nazilli'de Düzenlendi

İmar Mevzuatı Semineri Nazilli\'de Düzenlendi

Türkiye Belediyeler Birliği ve Nazilli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen İmar Mevzuatı seminerinde, belediye personeline 3194 Sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikler hakkında eğitim verildi. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, eğitimin önemine vurgu yaptı.

27.09.2024 14:25  Güncelleme: 14:27
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Türkiye Belediyeler Birliği ve Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından İmar Mevzuatı semineri düzenlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Nazilli Belediyesi iş birliğiyle belediye personellerine İmar Mevzuatı Eğitimi verildi. Eğitmen Ercan Doğan ve Doğan Yurdakul'un konuşmacı olarak katıldığı seminerde; 3194 Sayılı İmar Kanunu, arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik, İmar Kanunu'nun 32 ve 42'nci maddeleri, Planlı Alanlar ve İmar Yönetmeliği, otopark düzenleme esasları ve yangın yönetmeliği hakkında eğitim verildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personellerinin katıldığı eğitimin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Tüm hizmetlerimizi eğitimle, bilimsel yöntemlerle en doğru şekilde yapacağız demiştik. Zaman zaman bu tür eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği'nden buraya gelen eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hem belediyecilik anlamında hem de bakanlık anlamında bildiğiniz gibi kanunlar sürekli yeniden düzenleniyor ve değişiyor. Bu değişiklikleri size en iyi şekilde anlatmak ve uygulama noktasında en doğrusunu yapmak adına bu eğitimlerin çok faydalı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ertuğrul Tetik, Nazilli, Eğitim, Güncel, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmar Mevzuatı Semineri Nazilli'de Düzenlendi - Son Dakika

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