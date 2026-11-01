İmbat işçilerinin direnişi sürüyor... Sendika yöneticisi Zeyrek: Yetkililere sesleniyoruz, kömür madencilerinin sorunlarına eğilsinler - Son Dakika
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İmbat işçilerinin direnişi sürüyor... Sendika yöneticisi Zeyrek: Yetkililere sesleniyoruz, kömür madencilerinin sorunlarına eğilsinler

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İmbat işçilerinin direnişi sürüyor... Sendika yöneticisi Zeyrek: Yetkililere sesleniyoruz, kömür madencilerinin sorunlarına eğilsinler
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İmbat işçilerinin direnişi sürüyor... Sendika yöneticisi Zeyrek: Yetkililere sesleniyoruz, kömür madencilerinin sorunlarına eğilsinler
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Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, maaş ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarının ödenmesi talebiyle direnişlerini altıncı gününde sürdüren İmbat Madencilik işçilerini ziyaret ederek destek verdi. Zeyrek, işçilerin ekonomik kaygılar yaşamadan çalışması gerektiğini belirterek, "Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek" mesajı verdi.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, maaş ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarının ödenmesi talebiyle direnişlerini altıncı gününde sürdüren İmbat Madencilik işçilerini ziyaret etti. Zeyrek, işçilerin ekonomik kaygılar yaşamadan çalışması gerektiğini belirterek, "Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubesi öncülüğünde sürdürülen maden işçilerinin direnişi altıncı gününde devam ediyor. Eylem alanında Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Madencilerin hak arayışına destek vermek için alana gelen nişanlı bir çift de işçilerle birlikte baretlerini yere vurarak, dayanışmaya katıldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, işçilere destek için alana geldi. Zeyrek burada yaptığı açıklamada, İmbat Madencilik bünyesinde yaklaşık 20 yıldır yer altında çalışan işçiler olduğuna dikkat çekti. Madencilerin işlerine giderken maaşlarının ödenip ödenmeyeceği konusunda kaygı yaşamaması gerektiğini vurgulayan Zeyrek, Soma'daki ekonomik sorunların madencilik sektörünü de etkilediğini ifade etti.

Kömür satışlarındaki düşüş ve termik santrallerin üretim sorunlarına işaret eden Zeyrek, santrallerin tam kapasite çalışmasının hem ilçe ekonomisi hem de madencilik sektörü açısından önem taşıdığını belirtti. Zeyrek, "Soma'daki termik santralin tam kapasite çalışması, işlerin emin ellerde olması ve firmaların rahatlaması gerekir. Bugün maaş ödenecek mi, yarın ödenmeyecek mi düşüncesiyle iş yerine gelindiğinde verim de düşer, olası kazaların riski de artar" diye konuştu.

MÜCADELEMİZİ ANKARA'YA TAŞIYABİLİRİZ"

İşçilerin 2024 yılından kalan toplu iş sözleşmesi alacaklarının bu hafta içinde ödenmesi gerektiğini belirten Zeyrek, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Taleplerin karşılanmaması durumunda eylemleri farklı platformlara ve kentlere taşıyacaklarını ifade eden Zeyrek, yetkililere de çağrıda bulundu. Madencilerin geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Zeyrek, şunları söyledi:

"Yetkililere buradan sesleniyoruz; kömür madencilerinin sorunlarına eğilsinler. İşçilerimiz evine ne götüreceğini, çocuğuna ve eşine harçlık verip veremeyeceğini düşünmesin. Bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğiz. Gerekirse Ankara'ya gidip oradaki yetkililere de madencinin sesini duyuracağız."

Zeyrek, işçilerin maaş ve alacaklarına ilişkin talepleri karşılanana kadar direnişin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
İmbat MadencilikSendikaYerelSon Dakika

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