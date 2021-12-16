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İmplant takılması uygun olmayan kemik yapılarına sahip kişiler ileri teknolojilerle sağlığına kavuşuyor - Son Dakika

İmplant takılması uygun olmayan kemik yapılarına sahip kişiler ileri teknolojilerle sağlığına kavuşuyor

16.12.2021 10:06

İmplant takılması uygun olmayan kemik yapılarına sahip kişiler ileri teknolojilerle sağlığına kavuşuyor ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi birçok hasta için umut ışığı oluyor Çevre illerden implant yaptırmak için ESOGÜ'ye geliyorlar ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr.

İmplant takılması uygun olmayan kemik yapılarına sahip kişiler ileri teknolojilerle sağlığına kavuşuyor

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi birçok hasta için umut ışığı oluyor

Çevre illerden implant yaptırmak için ESOGÜ'ye geliyorlar

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömür Dereci:

"İmplant yaptıramayan birçok hastamıza fakültemiz ev sahipliği yapıyor"

"Ayda ortalama 2 bin ile 2 bin 500 arası hasta geliyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde ayda 2 binden fazla cerrahi tedavi gerektiren hasta ile ilgilenilirken, implant takılması uygun olmayan kemik yapıları için kullanılan ileri teknolojilerle birçok kişi sağlığına kavuşuyor.

Alt ve üst çenelerde oluşan diş eksiklikleri, çiğneme, konuşma ve estetik gibi problemlere neden olurken, vatandaşlar birçok tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşabiliyor. Problemin boyutuna göre tedaviler de değişkenlik gösterirken, ileri düzey sorunlarda 'Dental İmplant' uygulaması genel olarak tercih ediliyor. Günümüz teknolojisiyle birlikte gelişen implant uygulamaları vücut dokularıyla uyumlu hale getirilerek estetik ve fonksiyon kayıplarını gideriyor. Diş kaybı yaşayan ve uygun koşulu taşıyan hemen her hastada implant tedavisi uygulanabilirken, alanında uzman hekimlerce yapılması hayati önem taşıyor. Daha büyük sorunların yaşanmaması için alanındaki uzman diş hekimlerinin uygulayacağı tedaviler, hastaların sağlığına kavuşmasını sağlıyor.

"Hiç kemiğin olmadığı yerler dahil her bölgeye implant koyulabiliyor"

İmplantlar, çene kemiğinde yeterli yükseklik ve genişlik bulunan tüm hastalara uygulanabiliyor. Uzun yıllar süren dişsizliklere bağlı olarak çene kemiğinde erimeler yaşayan hastalarda iste ilave tedavilere ihtiyaç duyuluyor. Teknolojiden faydalanarak kemik olmayan bölgelere dahi implant takıldığını belirten ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömür Dereci, "Dental implantlar gelişen teknolojiyle özel kliniklerde ve hastanelerde rutin olarak uygulanan, diş eksikliklerinin tamamlanmasında kullanılan biyomateryallerdir. Ülkemizde de sıklıkla kullanılıyor. Birçok marka ve özellikte dental implant bulunuyor. Dental implantlar normal kemiklere uygulanabilirken kemiğin olmadığı yetersiz bölgelerde çeşitli operasyonlara ihtiyaç duyuluyor. Biz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak Çene Cerrahisi Kliniği'nde bu ilerlemiş teknikleri kullanarak implantları yapıp hastalarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Özellikle implant yapılamayan bölgelerle uğraşıyoruz. Normal şartlarda implant yapılamayan bölgelere yapmak Çene Cerrahisi Kliniği olarak üstlendiğimiz görevlerden birisidir. Çeşitli ileri teknikleri kullanarak artık gelişen teknoloji ile hiç kemiğin olmadığı yerler dahil her bölgeye implant koyulabiliyor. Biz Çene Cerrahisi Kliniği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak bunu bütün halkımızla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İmplant yaptıramayan birçok hastamıza fakültemiz ev sahipliği yapıyor"

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde uygulanan ileri teknoloji sayesinde sadece Eskişehir'den değil çevre illerden de birçok hastanın fakültelerini tercih ettiklerini belirten Doç. Dr. Ömür Dereci, "Çevre illerden de normal şartlarda implant yaptıramayan birçok hastamıza fakültemiz ev sahipliği yapıyor. Son gelişen teknoloji ve biyomateryallerle de implant tedavisi çok ilerledi. Bu tedaviler de üniversitemizde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle üst ve alt çenedeki arka bölgeler implant tedavisi için zordur. Bu bölgeler genellikle bölgesel kısıtlardan dolayı implatın koyulması için zorluk oluşturur. Bu bölgelerde yeni geliştirilen teknolojilerle elmacık kemiğine zigomatik implantlar yerleştirebiliyoruz. Çeşitli kemik aktarma yöntemleriyle, çeşitli kullanılan membranlar ve biyomateryaller ile artık kemiğin olmadığı yerlerde de oluşum sağlıyoruz. Daha sonra oluşturduğumuz kemiklere implant yerleştirebiliyoruz" dedi.

"Ayda ortalama 2 bin ile 2 bin 500 arası hasta geliyor"

Sıkça tercih edilen klinikte günde 100'den fazla hastanın kendilerine tedavi için başvuru yaptığını belirten Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömür Dereci, şu ifadelere yer verdi:

"Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği olarak ayda ortalama 2 bin ile 2 bin 500 arası hasta geliyor. Ayda yaklaşık 400 hasta lokal ve genel anestezi kullanılan ameliyat sürecine giriyor. Ayrıca ayda yaklaşık 100 hastada implant ve kemik ekleme operasyonu gerçekleştiriyoruz."

İmplant takılması uygun olmayan kemik yapılarına sahip kişiler ileri teknolojilerle sağlığına kavuşuyor
İmplant takılması uygun olmayan kemik yapılarına sahip kişiler ileri teknolojilerle sağlığına kavuşuyor
İmplant takılması uygun olmayan kemik yapılarına sahip kişiler ileri teknolojilerle sağlığına kavuşuyor
İmplant takılması uygun olmayan kemik yapılarına sahip kişiler ileri teknolojilerle sağlığına kavuşuyor

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İmplant, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İmplant takılması uygun olmayan kemik yapılarına sahip kişiler ileri teknolojilerle sağlığına kavuşuyor - Son Dakika


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