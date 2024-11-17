İncesu, Iğdır\'da Esnafla Buluştu

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Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR)- CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptı. İncesu, "Iğdır sokaklarında da Türkiye'nin her yerinde gördüğümüz tablo ile karşı karşıyayız. Herkes 'eski iş yok, tat yok, geçinemiyoruz' diyor, isyan ediyor" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Iğdır'ı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. İncesu, ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:

"Iğdır sokaklarındayız. Bugün 81 ilde CHP milletvekilleri sokakları dolaşıyor, halkımızla iç içe bir arada dertlerini sorunlarını dinliyoruz. Iğdır sokaklarında da Türkiye'nin her yerinde gördüğümüz tablo ile karşı karşıyayız. Herkes 'eski iş yok, tat yok, geçinemiyoruz' diyor, isyan ediyor. Bu konuyla ilgili parti politikamız hazır, ekonomik politikamız hazır. Bunu vatandaşlara anlatıyoruz. Onlardan da aynı çağrı geliyor 'Artık yeter erken seçim olsun. Memleket değişsin, ülkede kardeşlik barış tekrar daim olsun. Eski bolluk bereketli günler geri gelsin' diyor. Vatandaşların talebini dinliyoruz, değerlendireceğiz, Genel Başkanımıza aktaracağız o da açıklamayı yapacak."