İnci Kefali İçin Kaçak Avcılığa Dikkat! - Son Dakika
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İnci Kefali İçin Kaçak Avcılığa Dikkat!

İnci Kefali İçin Kaçak Avcılığa Dikkat!
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Balıkçı Basri Ateş, inci kefali için av yasağı döneminde kaçak avcılığın önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Balıkçı Basri Ateş, Van Gölü'ndeki inci kefalinin korunması için özellikle av yasağı döneminde kaçak avcılığın önlenmesi gerektiğini belirterek, bir balığın yaklaşık 5 bin yumurta bırakabildiğini ve bu süreçte yapılan kaçak avcılığın binlerce yavrunun yok olmasına yol açabileceğini söyledi.

Van Gölü'nde 35 yıldır balıkçılık yapan Basri Ateş, dünyada yalnızca Van Gölü Havzası'nda yaşayan inci kefalinin korunması için özellikle av yasağı döneminde kaçak avcılığa karşı daha sıkı denetim yapılması gerektiğini söyledi. Ateş, kaçak avcılığın balık popülasyonunu ve bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini, bir balığın binlerce yumurta bırakabildiği üreme döneminde yapılan avcılığın büyük kayıplara yol açtığını belirtti.

İnci kefali popülasyonunun korunması için çağrı yapan Ateş, şöyle konuştu:

"Van Gölü'nden ortalama 100 bin kişi ekmek yiyor. Şimdi artık kaçak avcılık dönemi bitti. Balık avı yasağı 15 Nisan'da başlıyor. 15 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar yasak devam ediyor. Bu dönemde, özellikle nisan başından mayıs sonuna kadar Van Gölü'ndeki balıklar gölü terk ederek kıyılardaki sıcak ve tatlı sulara akın ediyor. Van Gölü'nde neredeyse tek bir balık kalmıyor. Hepsi dere ve akarsulara yöneliyor, tatlı sulara girip yumurtalarını bırakıyor. İşte o dönemde tedbirlerin artırılması gerekiyor. Kaçak balık avcılığının o süreçte önlenmesi şart.

Bugünden sonra zaten yasak yok. İsteyen istediği yerde balık tutabiliyor. Balıklar yumurtalarını bırakıp tekrar Van Gölü'ne döndüler. Bugün bunun zararı yok. Ancak av yasağının uygulandığı dönemde, 1-2 ay boyunca kaçak avlanmanın önüne geçilmesi yeterlidir. İnci kefali çok bereketli bir balıktır. Bir balık tek seferde yaklaşık 5 bin yumurta bırakabiliyor. Bereketi de buradan geliyor. Profesörlerin söylediğine göre bir balık bir seferde yaklaşık 5 bin yavrunun oluşmasını sağlayacak kadar yumurta bırakıyor. Av yasağı döneminde bir kişi bir balık tuttuğunu sanıyor ama aslında 5 bin balığın yok olmasına sebep oluyor. Bu durumda bu balığın nesli tükenmez mi? Elbette tükenir."

Kaynak: ANKA

Balıkçılık, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnci Kefali İçin Kaçak Avcılığa Dikkat! - Son Dakika

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