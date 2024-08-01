İncir Fiyatları Yükseldi, Vatandaşlar Tepkili - Son Dakika
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İncir Fiyatları Yükseldi, Vatandaşlar Tepkili

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar satıcılık yapan İbrahim Cinli, incirin kilosunun 150 lira olduğunu, bir tane incirin fiyatının 15 liraya denk geldiğini söyledi. İncir fiyatına tepki gösteren vatandaşlar, alım güçlerinin düştüğünü ve bu yüzden incir ve diğer ürünleri alamadıklarını ifade etti.

01.08.2024 11:30
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar satıcılık yapan İbrahim Cinli, incirin kilosunun 150 lira olduğunu, bir tane incirin fiyatının 15 liraya denk geldiğini söyledi. İncir fiyatına tepki gösteren Uğur Kara, "İncir alacaktım, bir tane inciri tarttırdım 15 lira tuttu ben bunu nasıl alıp yiyeceğim? Parası olan yer ama biz yiyemeyiz. Biz garibanlar ne yapacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar satıcılık yapan İbrahim Cinli, incirin kilosunun 150 lira, bir tanesinin ise 15 lira, bir kilogram Antep fıstığının ise 600 lira olduğunu, vatandaşların alım gücünün düştüğü içinde alamadığını ifade etti.

"150 lira eskinin 15 lirası olmuş"

İbrahim Cinli şöyle konuştu:

"Ben seyyar satıcıyım Kadirli'de. Bu ürünleri satmakta zorlanıyoruz. Bir tane incir 15 lira çekiyor. Vatandaşın alma gücü yok, zorlanıyoruz. 150 lira eskinin 15 lirası olmuş. Bir incir ver diyor 15 lira para tutuyor. Bir incir, iki incir alan var. 1 kilogram, yarım kilogram işi bitti, alan yok. 1 kilogram Antep fıstığımız 600 lira. Antep fıstığımızı satmakta zorlanıyoruz. Ürünlerimizi satamıyoruz. Vatandaşın alacak gücü yok."

Uğur Kara ise "İncir alacaktım, bir tane inciri tarttırdım 15 lira tuttu ben bunu nasıl alıp yiyeceğim? Parası olan yer ama biz yiyemeyiz. Biz garibanlar ne yapacağız? Haydi buyurun söylüyorum size" dedi.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncir Fiyatları Yükseldi, Vatandaşlar Tepkili - Son Dakika

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