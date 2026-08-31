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İncir Üreticileri Destek Bekliyor

İncir Üreticileri Destek Bekliyor
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Aydın'da incir üreticileri, artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle destek talep ediyor.

Osman Bekar

(AYDIN) – Türkiye'nin incir üretim merkezlerinden Aydın'da hasat sürerken, üretim maliyetleri ve satış fiyatları arasındaki fark gündeme gledi. Nazilli'de üreticileri mazot, gübre, işçilik ve diğer üretim giderlerinin yükseldiğini, buna karşın kaliteli ürünün beklenen fiyatı bulamadığını belirterek destek çağrısında bulundu.

Nazilli'nin Eycelli Mahallesi'nde incir üreticisi Osman Toparlak, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Bahçede incirleri kalite durumlarına göre ayırdıklarını anlatan Toparlak, kaliteli ürünlerin geçmiş yıllara göre daha düşük fiyatlarla alıcı bulduğunu söyledi.

Toparlak, bu yıl tüccara götürüldüğünde kaliteli incirin yaklaşık 150-160 lira seviyesinde alıcı bulabileceğini belirterek, "Şimdi mazot pahalı, 84 lira. Gübre pahalı" dedi.

Dağlık araziler nedeniyle hayvanla çift sürdüğünü ifade eden Toparlak, bir günlük çift sürme maliyetinin 8 bin liraya ulaştığını, işçilik giderlerinin de üreticinin yükünü artırdığını söyledi.

İncir üretiminde yalnızca hasat ve işçilik maliyetlerinin bulunmadığını, ürünün oluşumu için gerekli ilek maliyetinin de üreticiye ek yük getirdiğini belirten Toparlak, incirin 200-250 lira bandında değer bulması halinde çiftçinin rahatlayacağını, üreticinin elde ettiği gelirle mazot ve gübre alabileceğini ve ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade etti.

Toparlak, çiftçinin kazancının yalnızca üreticiyi değil, bölgedeki esnafı da doğrudan etkilediğine işaret etti.

GELİRDEN MEMNUN OLMAYINCA İNCİRDEN CİPS YAPTI

İncir üreticisi Gamze Toparlak ise ürünün beklenen geliri sağlamaması nedeniyle farklı ürünlere yöneldiklerini söyledi.

İncirden cips yaptıklarını, taze yeşil incirleri işleyerek değerlendirdiklerini anlatan Toparlak, bunun yanı sıra organik salça ve zeytinyağı ürettiklerini belirtti.

"ARACILAR KAZANIYOR"

Eycelli Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç ise köy ekonomisinin büyük ölçüde incir ve zeytine dayandığını belirterek, üreticinin temel talebinin ürününün değerini bulması olduğunu söyledi.

Kılıç, incirin üretim aşamasında belirli kurallara göre hazırlanmasına rağmen pazarlama aşamasında farklı uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını, düşük kaliteli veya çürük incirlerin işlenerek kaliteli ürün gibi piyasaya sunulduğunu, bunun da "gerçek üreticinin" emeğinin karşılığını alamamasına neden olduğunu ileri sürdü.

Üreticinin köyde aldığı fiyatla tüccara gittiğinde karşılaştığı fiyat arasında, kesintiler nedeniyle fark oluştuğunu belirten Kılıç, "Çiftçim para kazanmıyor ama aradaki adamlar kazanıyor parayı" dedi.

"ÇİFTÇİ AYAKTA KALIRSA ESNAF DA KALIR"

Üreticinin kazancının Nazilli ekonomisi açısından önem taşıdığını söyleyen Kılıç, "Çiftçi ayakta kaldı mı esnaf da ayakta kalır" diye konuştu.

Üreticinin kendi incirini seçerek daha sonra değerlendirdiğinde kış aylarında daha yüksek fiyata satabildiğini belirten Kılıç, buna karşın aynı ürünün tüccara çok daha düşük fiyattan gitmesinden yakındı.

Kılıç ayrıca, dışarıdan getirilen incirlerin bölgedeki incirlerle karıştırılmasının Aydın incirinin kalitesine zarar verebileceğini savunarak, yerli ve organik ürünlerin ayrı tutulması ve buna göre fiyatlandırılması çağrısında bulundu.

İbrahim Kılıç, devletin, milletvekillerinin ve incir sektörünü bilen yetkililerin üreticinin yanında olması gerektiğini belirterek, "Şu inciri para ettirelim. İncirimiz para etsin" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Aydın, Yerel, Son Dakika

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