İncir Üreticilerine Kanlı Balsıra Uyarısı

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü incir üreticilerine kanlı balsıra zararlısına yönelik uyarıda bulundu.

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın önemli ihracat ürünü olan incirde, sezon hazırlıkları devam ederken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri uyardı. Cennet meyvesi olarak da bilinen incirde önemli ölçüde kalite kaybına ve verim düşüklüğüne neden olan kanlı balsıra zararlısının yoğunluğunun tespit edilmesi durumunda mücadele edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Değerli üreticiler. İncirde kanlı balsıra zararlısının yoğunluğunun tespit edilmesi ve kimyasal mücadeleye karar verilmesi durumunda, hasat sonrasında (Eylül sonu-Ekim ortası) ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile mücadele yapılması gerekmektedir. Bilgi için ilçe müdürlüklerine başvurunuz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN