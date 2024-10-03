İncirliova Belediye Başkanı Kaya'dan 22 Milyon TL Kredi Yetkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İncirliova Belediye Başkanı Kaya'dan 22 Milyon TL Kredi Yetkisi

İncirliova Belediye Başkanı Kaya\'dan 22 Milyon TL Kredi Yetkisi

İncirliova Belediye Meclisi, ailesel ve sağlık sorunları yaşayan emekli işçilerin kıdem tazminatlarının tek seferde ödenmesi için İller Bankası'ndan 22 Milyon TL kredi kullanımına yetki verdi.

03.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li üyeleri ikna eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya İller Bankası'nda 22 Milyon TL kredi kullanımı için yetkiyi aldı.

İncirliova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti. İlk oturumda komisyona havale edilen maddelerin görüşüldüğü toplantıda belediye meclisi Başkan Kaya'ya 2024 yılı içerisinde belediyeden emekli olmuş ve emekliye ayrılacak işçilerin tazminatlarının tek seferde ödenmesi için İller Bankası'ndan kullanılmak üzere 22 Milyon TL kredi için yetki verdi.

İşçi kıdem tazminatların ödenmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanımını içeren maddenin oylanmasından önce CHP'li meclis üyelerine hitaben konuşan Başkan Kaya, "Bugüne kadar ne kredi kullandıysak kuruş kuruş hesabını verdik. Bununda vereceğiz. Bu kredi işçilerimizin kıdem tazminatının tek seferde ödemesi için kullanılacak. Bu işçilerimiz arasında kanser tedavisi gördüğü için paraya ihtiyaç duyan, çocuğunun nişanını, düğününü, sünnetini yapmış olan ve buradan gelecek parayı bekleyen emeklilerimiz var. Bunların mağdur edilmemesi lazım. Meclis üyelerimizden beklentimiz hizmete engel olmamaları. Hepimiz aynı ilçenin evlatlarıyız. İncirliova'nın faydasına olacak işlerde siyaseti bir kenara bırakmalı ve birlik olmalıyız" dedi.

Başkan Kaya'nın konuşmasının ardından yapılan oylamada İncirliova belediye meclisi 22 Milyon kredi kullanımı için oy çokluğu ile Başkan Kaya'ya yetki verdi. Oturumda CHP'li üyeler Mustafa Aytekin ve Ercan Köseoğlu hayır oyu kullanırken Başkan Kaya, toplantının ardından karara destek veren meclis üyelerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İller Bankası, İncirliova, Belediye, Politika, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova Belediye Başkanı Kaya'dan 22 Milyon TL Kredi Yetkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
00:46 Bursa’da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 18:03:57. #1.12#
SON DAKİKA: İncirliova Belediye Başkanı Kaya'dan 22 Milyon TL Kredi Yetkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement