İncirliova Belediye Başkanı Yazıdere Mahallesi'ndeki Cemiyet Alanı Çalışmalarını İnceledi

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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yazıdere Mahallesi'nde sona gelinen cemiyet alanı çalışmalarını inceledi .

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yazıdere Mahallesi'nde yapımında sona gelinen cemiyet alanında zemin beton dökme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kaya, merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın vatandaşların taleplerine göre hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. Kaya, incelemeleri sırasında mahalle sakinleri ile de sohbet ederek, onların taleplerini dinledi ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Kaya, "Merkez kırsal ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda İncirliovamıza hizmet etmeye devam ediyor, durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yazıdere Mahallesi'ndeki çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte mahallemiz, vatandaşlarımızın daha temiz ve düzenli bir ortamda cemiyetlerini gerçekleştirecekleri bir alana kavuşmuş olacak. Yeni cemiyet alanımızın mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda cemiyet alanı bölge halkının sosyal ve kültürel etkinlikleri için önemli bir merkez haline gelecek. - AYDIN