İncirliova Belediye Başkanı Yazıdere Mahallesi'ndeki Cemiyet Alanı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İncirliova Belediye Başkanı Yazıdere Mahallesi'ndeki Cemiyet Alanı Çalışmalarını İnceledi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yazıdere Mahallesi'nde sona gelinen cemiyet alanı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kaya, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

13.06.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yazıdere Mahallesi'nde sona gelinen cemiyet alanı çalışmalarını inceledi .

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yazıdere Mahallesi'nde yapımında sona gelinen cemiyet alanında zemin beton dökme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kaya, merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın vatandaşların taleplerine göre hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. Kaya, incelemeleri sırasında mahalle sakinleri ile de sohbet ederek, onların taleplerini dinledi ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Kaya, "Merkez kırsal ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda İncirliovamıza hizmet etmeye devam ediyor, durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yazıdere Mahallesi'ndeki çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte mahallemiz, vatandaşlarımızın daha temiz ve düzenli bir ortamda cemiyetlerini gerçekleştirecekleri bir alana kavuşmuş olacak. Yeni cemiyet alanımızın mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda cemiyet alanı bölge halkının sosyal ve kültürel etkinlikleri için önemli bir merkez haline gelecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aytekin Kaya, İncirliova, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova Belediye Başkanı Yazıdere Mahallesi'ndeki Cemiyet Alanı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: İncirliova Belediye Başkanı Yazıdere Mahallesi'ndeki Cemiyet Alanı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement