İncirliova Belediyesi'nden bütçe başarısı - Son Dakika
Üye Girişi

İncirliova Belediyesi'nden bütçe başarısı

06.04.2022 16:13
İncirliova Belediyesi'nden bütçe başarısı

Geçen yıl hedeflediği 57 milyon 750 bin liralık gelirin 57 milyon 579 bin lirasını toplayan İncirliova Belediyesi, yüzde 99,70 bütçe gerçekleştirme oranına sahip oldu.

Geçen yıl hedeflediği 57 milyon 750 bin liralık gelirin 57 milyon 579 bin lirasını toplayan İncirliova Belediyesi, yüzde 99,70 bütçe gerçekleştirme oranına sahip oldu. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bu gerçekleştirme oranı belediye tarihinde bir ilktir. Büyük bir başarı. Eşit, adil ve halkına hesap veren bir anlayışla İncirliovamız için daha çok çalışacağız" dedi.

İncirliova Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclisi Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Aytekin Kaya başkanlık etti. Toplantıda bir araya gelen Başkan Kaya ve meclis üyeleri, gündemde yer alan 8 maddeyi görüştü.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Kaya, "5 yıllık görev süremizin üçüncü yılını doldurduk. Bu üç yıllık süre içerisinde tüm siyasi parti grupları ile uyum içerisinde çalıştığımızı düşünüyorum. Farklı siyasi partilere mensubiyetimiz olsa bile önemli olan İncirliova'ya birlikte güzel şeyler yapmak. Gösterdiğiniz dayanışma için siz değerli meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyor, on bir ayın sultanı Ramazan ayının İncirliovamız başta olmak üzere, tüm insanlık alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Kaya'nın konuşmasının ardından, encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen kapalı oylama sonucunda, encümen üyeliklerine Bilgehan Oğuz ve Yakup Yılmaz seçildi.

Encümen seçiminin ardından komisyon seçimleri yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na Şenay Dumano, Murat Şayık, Ali Şimşek, Nedim Yıldız ve Hüdai Gönülaçar, İmar Komisyonu'na ise Sibel Koç, Murat Gören, Şevki Can, Fatih Subaşı ve Mustafa Karayiğit seçildi.

Toplantıda İncirliova Belediyesi'nin 2021 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü. Belediyenin 1 yıllık çalışmasının özet olarak anlatılmasının ardından, oylamaya sunulan faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada sadece Hatice İrik ve Levent Güleçyüz hayır oyu kullandı.

İncirliova Belediye Meclisi'nde söz alan Mali Hizmetler Müdürü Çetin Bayatlı, meclis üyelerini bütçe gerçekleşme oranı hakkında bilgilendirdi. Geçen yılın bütçe gerçekleşme oranının yüzde 99,70 olduğunu açıklayan Bayatlı, "Bütçelerin başarısı, gerçekleştirme oranına bakılarak değerlendirilir. Başkanımız Aytekin Kaya'nın da ifade ettiği gibi bu oran belediyemizin kuruluşundan bugüne kadar ki en yüksek bütçe gerçekleşme oranı. Rakamlar bize bütçeyi doğru bir şekilde yönettiğimizi gösteriyor. Güvenilir mali yapımız ve şeffaf yönetim ilkemiz ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - AYDIN

İncirliova Belediyesi'nden bütçe başarısı

YORUMLAR
500
BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti Son dakika haber... Kayıp üniversite öğrencisi ölü olarak bulundu Son dakika haber... Kayıp üniversite öğrencisi ölü olarak bulundu

Hizb-i İslami Partisi, Aytekin Kaya, İncirliova, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İncirliova Belediyesi'nden bütçe başarısı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:22:56. #1.12#
SON DAKİKA: İncirliova Belediyesi'nden bütçe başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement