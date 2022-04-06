İncirliova Belediyesi'nden bütçe başarısı - Son Dakika

Geçen yıl hedeflediği 57 milyon 750 bin liralık gelirin 57 milyon 579 bin lirasını toplayan İncirliova Belediyesi, yüzde 99,70 bütçe gerçekleştirme oranına sahip oldu. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bu gerçekleştirme oranı belediye tarihinde bir ilktir. Büyük bir başarı. Eşit, adil ve halkına hesap veren bir anlayışla İncirliovamız için daha çok çalışacağız" dedi.

İncirliova Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclisi Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Aytekin Kaya başkanlık etti. Toplantıda bir araya gelen Başkan Kaya ve meclis üyeleri, gündemde yer alan 8 maddeyi görüştü.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Kaya, "5 yıllık görev süremizin üçüncü yılını doldurduk. Bu üç yıllık süre içerisinde tüm siyasi parti grupları ile uyum içerisinde çalıştığımızı düşünüyorum. Farklı siyasi partilere mensubiyetimiz olsa bile önemli olan İncirliova'ya birlikte güzel şeyler yapmak. Gösterdiğiniz dayanışma için siz değerli meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyor, on bir ayın sultanı Ramazan ayının İncirliovamız başta olmak üzere, tüm insanlık alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Kaya'nın konuşmasının ardından, encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen kapalı oylama sonucunda, encümen üyeliklerine Bilgehan Oğuz ve Yakup Yılmaz seçildi.

Encümen seçiminin ardından komisyon seçimleri yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na Şenay Dumano, Murat Şayık, Ali Şimşek, Nedim Yıldız ve Hüdai Gönülaçar, İmar Komisyonu'na ise Sibel Koç, Murat Gören, Şevki Can, Fatih Subaşı ve Mustafa Karayiğit seçildi.

Toplantıda İncirliova Belediyesi'nin 2021 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü. Belediyenin 1 yıllık çalışmasının özet olarak anlatılmasının ardından, oylamaya sunulan faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada sadece Hatice İrik ve Levent Güleçyüz hayır oyu kullandı.

İncirliova Belediye Meclisi'nde söz alan Mali Hizmetler Müdürü Çetin Bayatlı, meclis üyelerini bütçe gerçekleşme oranı hakkında bilgilendirdi. Geçen yılın bütçe gerçekleşme oranının yüzde 99,70 olduğunu açıklayan Bayatlı, "Bütçelerin başarısı, gerçekleştirme oranına bakılarak değerlendirilir. Başkanımız Aytekin Kaya'nın da ifade ettiği gibi bu oran belediyemizin kuruluşundan bugüne kadar ki en yüksek bütçe gerçekleşme oranı. Rakamlar bize bütçeyi doğru bir şekilde yönettiğimizi gösteriyor. Güvenilir mali yapımız ve şeffaf yönetim ilkemiz ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - AYDIN