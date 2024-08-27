İncirliova Belediyesi Okullarda Temizlik Çalışmaları Yaptı

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İncirliova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan okulların bahçeleri ve çevresinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

İncirliova Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan tüm okullarda öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında daha hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri ve teneffüslerini daha temiz bir alanda geçirmeleri için okul bahçeleri ve çevresinde temizlik çalışmaları yapıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarda yapılan temizlik çalışmalarına ilişkin; "Eğitime desteklerimiz sürüyor. Okullarımızı yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getiriyoruz. Aydınlık yarınlarımız çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine temiz ve düzenli bir okul ortamında devam edebilmeleri için ilçemizde bulunan okullarımızın bahçesinde ve çevresinde Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yabani ot arındırma, ağaç budama ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklarımızın teneffüslerini daha temiz ve düzenli bir bahçede geçirmeleri için yapılan çalışmalara yıl içerisinde de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN