İncirliova\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanırken, çocukların gösterileri tam not aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nda gerçekleştirildi. İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ın konuşmasının ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini Hançer Baştürk ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya verdi. Kutlamada öğrenciler, başta halk oyunları olmak üzere çeşitli gösteriler yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamada, çeşitli ülkelerin bayrakları ile birlik beraberliğe dikkat çekildi. Tören öğrencilerin bando takımı eşliğinde geçişi ile son buldu. - AYDIN