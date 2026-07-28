İncirliova’da kaldırım işgaline geçit yok

İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgali yapan işletmeleri denetlerken, uyarılara rağmen işgale devam eden işletmelere de cezai işlem uygulanacak.

İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Başta Sevgi Yolu olmak üzere ilçe merkezindeki kaldırımları ürün ve malzemeleriyle işgal eden işletmelere yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, esnafa gerekli uyarıları yaptı. Ekipler, yayaların kaldırımları güvenli ve rahat şekilde kullanabilmesi için yaya yoluna taşan ürün ve malzemelerin kaldırılması konusunda işletmeleri bilgilendirdi. İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 28 Temmuz Salı günü (bugün) itibarıyla yapılan uyarılara rağmen kaldırım işgalini sürdüren işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, amaçlarının ceza uygulamak değil, hem esnafın düzenli şekilde faaliyet göstermesini hem de vatandaşların kaldırımları güvenle kullanabilmesini sağlamak olduğu vurgulanırken, kurallara hassasiyet göstererek belediye ile iş birliği yapan esnafa da teşekkür edildi.