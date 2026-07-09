İncirliova karayolunda temizlik çalışmaları tamamlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sıcak asfalt kaplama çalışmalarının tamamlandığı karayolunda yürütülen kapsamlı temizlik çalışmaları da tamamlanırken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede daha güvenli, konforlu ve temiz bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

İncirliova Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, sıcak asfaltla yenilenen İncirliova karayolu kapsamlı bir temizlik çalışmasının ardından vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik hizmetlerin devam ettiğini ifade ederek, "Sıcak asfalt kaplama çalışmaları tamamlanan İncirliova Anayolumuzda, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz kapsamlı temizlik çalışmalarını da tamamladık. Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve temiz bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Çalışmalara verdiği destek dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Başkan Kaya, tüm vatandaşlara kazasız, güvenli ve hayırlı yolculuklar diledi. - AYDIN