İncirliova'da Yaz Spor Okulları Çocuklara Spor ve Eğlence İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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İncirliova'da Yaz Spor Okulları Çocuklara Spor ve Eğlence İmkanı Sunuyor

İncirliova\'da Yaz Spor Okulları Çocuklara Spor ve Eğlence İmkanı Sunuyor

İncirliova Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen Yaz Spor Okulları'nda İncirliova'lı çocuklar gönüllerince spor yapma ve eğlenme imkanı buluyor.

08.08.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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İncirliova Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen Yaz Spor Okulları'nda İncirliova'lı çocuklar gönüllerince spor yapma ve eğlenme imkanı buluyor.

Çocukların erken yaşta sporla tanışmalarını sağlayarak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmayı ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Yaz Spor Okulları'nda İncirliovalı çocuklar belirlenen programlar eşliğinde kurs görmeye devam ediyor. İlçede, alanlarında uzman hocalar eşliğinde eğitimlerine devam eden çocuklar, keyifli vakit geçirerek spor yapmanın ve sosyalleşmenin yanı sıra iletişim becerilerini de geliştirerek öz güven duygularını geliştiriyor.

İlçede yoğun ilgi gören Yaz Spor Okullarına ilişkin açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımız Yaz Spor Okullarımız ile birlikte spor ile iç içe bir yaz tatili geçiriyorlar. Yaz Spor Okullarına yoğun bir ilgi olması bizi memnun ediyor. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onların çok daha modern alanlarda spor yapabilmelerini ve sosyalleşmelerini sağlayacak yeni tesislerin ilçemize kazandırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve tenis kortlarımızın tamamlanması ile İncirliovamız sportif faaliyetler noktasında çok daha geniş imkanlara sahip bir ilçe konumuna gelecek." ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova'da Yaz Spor Okulları Çocuklara Spor ve Eğlence İmkanı Sunuyor - Son Dakika

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