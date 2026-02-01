Başkan Kaya: "Tüm birimlerimizle sahada tedbirleri almaya devam ediyoruz" - Son Dakika
Başkan Kaya: "Tüm birimlerimizle sahada tedbirleri almaya devam ediyoruz"

Başkan Kaya: "Tüm birimlerimizle sahada tedbirleri almaya devam ediyoruz"
01.02.2026 14:56  Güncelleme: 14:58
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yüksek yağış uyarısı sonrası, AFAD Koordinasyon Toplantısı düzenlendi ve muhtemel risklere karşı gerekli tedbirler alındığı açıklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde beklenen yüksek yağış uyarısı sonrası muhtemel risklere karşı sahada tedbirler artırılırken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya "İlgili tüm birimlerimizle birlikte sahada gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yüksek yağış uyarısı kapsamında İncirliova'da AFAD Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Kaymakam İlhan Abay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Çelik, kamu kurumlarının müdürleri ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya katıldı. Toplantıda, muhtemel sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı alınacak önlemler ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Riskli bölgeler başta olmak üzere ilçe genelinde gerekli tedbirlerin sahada uygulanmaya devam ettiği bildirildi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilgili tüm birimlerle birlikte sürecin yakından takip edildiğini belirterek "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan yüksek yağış uyarısı kapsamında, ilgili tüm birimlerimizle birlikte sahada gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

