İncirliova Pazarı Vantilatörlerle Serinletildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İncirliova Pazarı Vantilatörlerle Serinletildi

İncirliova Pazarı Vantilatörlerle Serinletildi
15.08.2025 17:21  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cuma Pazarı'ndaki kapalı pazar yerini 15 büyük boy vantilatörle donatarak alışverişi daha konforlu hale getirdi. Yeni uygulama, sıcak yaz günlerinde esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçenin en büyük pazarı olan Cuma Pazarı'ndaki kapalı pazar yerini 15 adet büyük boy vantilatörle donatarak hem esnafa hem de vatandaşlara ferah bir alışveriş ortamı sundu. Yeni sistem, pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Aydın'da son yılların en sıcak yaz mevsimi yaşanırken, kapalı pazar yerinde artan sıcaklık hem esnafı hem de vatandaşları olumsuz etkiliyordu. Her Cuma düzenli olarak pazarı ziyaret eden Başkan Kaya, sıkça iletilen bu talebe kayıtsız kalmadı. Kısa sürede monte edilen vantilatörler sayesinde pazar yerinde serin bir alışveriş ortamı sağlandı. Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşların görüşlerini dinleyen Başkan Kaya, gelen olumlu geri dönüşlerden memnuniyetini dile getirdi. Başkan Kaya yaptığı açıklamada, "Kapalı Pazar Yerimize kurduğumuz 15 büyük boy vantilatörün montaj işlemlerini tamamlayarak çalıştırmaya başladık. Son yılların en sıcak yaz mevsiminde, esnafımızın ve vatandaşlarımızın alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri için pazarımızı serinlettik. Böylece aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirerek hem esnafımıza hem de vatandaşımıza konforlu bir ortam sunduk. Halkımızın memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz. Halkımızın yanında olmaya ve İncirliovamızı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza bol bereketli, hayırlı alışverişler diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova Pazarı Vantilatörlerle Serinletildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Filenin Sultanları’nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
Rize’de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3’ü ağır 4 yaralı Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın

16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 17:24:25. #7.13#
SON DAKİKA: İncirliova Pazarı Vantilatörlerle Serinletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.