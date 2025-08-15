İncirliova Pazarı Vantilatörlerle Serinletildi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçenin en büyük pazarı olan Cuma Pazarı'ndaki kapalı pazar yerini 15 adet büyük boy vantilatörle donatarak hem esnafa hem de vatandaşlara ferah bir alışveriş ortamı sundu. Yeni sistem, pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Aydın'da son yılların en sıcak yaz mevsimi yaşanırken, kapalı pazar yerinde artan sıcaklık hem esnafı hem de vatandaşları olumsuz etkiliyordu. Her Cuma düzenli olarak pazarı ziyaret eden Başkan Kaya, sıkça iletilen bu talebe kayıtsız kalmadı. Kısa sürede monte edilen vantilatörler sayesinde pazar yerinde serin bir alışveriş ortamı sağlandı. Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşların görüşlerini dinleyen Başkan Kaya, gelen olumlu geri dönüşlerden memnuniyetini dile getirdi. Başkan Kaya yaptığı açıklamada, "Kapalı Pazar Yerimize kurduğumuz 15 büyük boy vantilatörün montaj işlemlerini tamamlayarak çalıştırmaya başladık. Son yılların en sıcak yaz mevsiminde, esnafımızın ve vatandaşlarımızın alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri için pazarımızı serinlettik. Böylece aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirerek hem esnafımıza hem de vatandaşımıza konforlu bir ortam sunduk. Halkımızın memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz. Halkımızın yanında olmaya ve İncirliovamızı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza bol bereketli, hayırlı alışverişler diliyorum" dedi.