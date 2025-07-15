İncirliova protokolü gazi Çalışkan\'ı unutmadı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla İncirliova protokolü, Gazi İbrahim Çalışkan'ı evinde ziyaret ederken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Vatan uğruna canını ortaya koyan kıymetli gazimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıldönümünde, İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve protokol üyeleri gazileri ve şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Bu kapsamda ilçe protokolü İncirliovalı Gazi İbrahim Çalışkan'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile İncirliovalı Gazimiz İbrahim Çalışkan ve kıymetli ailesini, İncirliova Kaymakamımız İlhan Abay, İncirliova İlçe Emniyet Müdürümüz Taner Emre, İncirliova İlçe Jandarma Komutanımız Müslüm Güçtekin ile birlikte ziyaret ettik. Vatan uğruna canını ortaya koyan kıymetli gazimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, kendisine ve ailesine sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum" dedi. - AYDIN