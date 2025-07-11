İncirliovalılar Aşure hayrında buluştu

İncirliova Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure hayrını bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Aytekin Kaya, üzerine görsel olarak Türk Bayrağı işlenen Aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen hayır etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda 680 yılında Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri anıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İncirliova Müftü Yardımcısı Mustafa Aydın tarafından dua edildi.

Başkan Kaya'nın öncülüğünde düzenlenen Aşure hayrına İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, MHP İncirliova İlçe Başkanı Ercan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, Çetin Bayatlı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik boyunca vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Kaya, yaptığı açıklamada, "Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Aşure Hayrımızı, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Bu vesileyle hem birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor hem de paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Yüce Allah, insanlık alemine bir daha Kerbela gibi acılar yaşatmasın." dedi.

Muharrem ayının anlam ve önemine de değinen Başkan Kaya, "Kerbela şehitlerimiz için tutulan Yas-ı Matem oruçlarının ve yapılan ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını diliyor, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini saygı ve rahmetle anıyorum. Hanelerimizin Aşure bereketiyle bereketlenmesini, gönüllerimizin yapılan dua ve ibadetlerle huzur dolmasını temenni ediyor, hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza ve konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - AYDIN