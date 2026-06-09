Kurtuluş Savaşı ruhunu, 95 kilometrelik İstiklal Yolu yürüyüşüyle yaşatacaklar

Türkiye'nin tek İstiklal Madalyası'na sahip ilçesi olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü düzenlenen törenle başladı. Törene katılan yüzlerce kişi, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yeniden yaşatmak için 95 kilometrelik İstiklal Yolu'nda yürüyecek.

Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz'den gelen cephane ve ikmal malzemelerinin kağnılarla Ankara'ya ulaştırılmasının sağlandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen 105. 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü ile Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, düzenlenen törenle başladı. Kurtuluş Savaşı'nda tüm ilçe halkının gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Türkiye'nin tek İstiklal Madalyası alan ilçesi olan İnebolu'da düzenlenen törenin ardından vatandaşlar 95 kilometrelik rotada yürüyüşe geçti.

"Bu mukaddes mirası geleceğe taşımayı borç biliyoruz"

Törende konuşan Vali Yardımcısı Aydın Ergün, tören için yaklaşık 9 aydır hazırlık yaptıklarını belirterek, "Tarihi bir yolu yürümek için değil, bir milletin namusunu, istikbalini ve hürriyetini sırtında taşıyan o devleşmiş ruhu yeniden solumak için buradayız. Bundan bir asır önce şu önümüzde uzanan Karadeniz dalgalarından kayıklarla kıyıya çıkan her bir mermi, Türk milletinin bükülmez bileğinin memlekete vurduğu mühürdü. İnebolu sahilinde kayıklarıyla devleşen Hamamcı Kadı Salihlerin, soğuktan donma pahasına kundaktaki bebeğin örtüsünü cephaneye seren Şerife Bacı'nın ayak izleri hala bu topraklardadır. Onlar arkalarına bakmayı hiç düşünmediler, tek bir dertleri vardı; bu şanlı hilal yere düşmesin, bu aziz vatan çiğnenmesin. Bu yürüyüş bir milletin küllerinden doğuşunun sessiz ama en güçlü haykırışıdır. Bizler bu mukaddes mirası sadece yad etmekle kalmıyor, onu geleceğe ve tüm dünyaya taşımayı bir borç biliyoruz" dedi.

"Bu madalya bir milletin vefasının, minnetinin, şükranının da sembolüdür"

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde adını tarihin altın sayfalarına altın harflerle yazdıran İnebolu'muzun şeref ve kahramanlık gününün 105. yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde deniz var ama her kıyının, her limanın bir destanı yok. İnebolu'muzun farkı da işte burada. 9 Haziran tarihi vatan söz konusu olduğunda bir ilçenin nasıl bir kaleye dönüştüğünün kadınından çocuğuna, yaşlısından gencine, balıkçısından kayıkçısına herkesin aynı hedef etrafında nasıl kıymetlendiğinin de tarihi günüdür. İşte bu yüzden İnebolu, TBMM tarafından Beyaz Şeritli İstiklal Madalyasıyla taltif edilmiştir. Bu madalya bir milletin vefasının, minnetinin, şükranının da sembolüdür" şeklinde konuştu.

İnebolu Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Sünnetçi de Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu'dan cephelere gönderilen silah, cephane ve diğer malzemelerin uçurumun kenarındaki ülke için adeta can simidi olduğunu ifade etti.

Mühimmatların taşındığı yolda 95 kilometrelik yürüyüş

Konuşmaların ardından temsili gösteri ile Kurtuluş Savaşı'nda silah ve cephanenin deniz yolu ile İnebolu sahile getirilişi ve yöre halkının omuzlarında kağnı arabasına yüklenerek cepheye sevki canlandırıldı. Geleneksel Heyamola oyunu ise vatandaşlardan büyük alkış aldı. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince törene katılan protokol ve vatandaşlar selamlandı.

Yürüyüş öncesinde katılımcılara, İstiklal Yolu Pasaportu ile İstiklal Yoluna özel hazırlanan damga basılarak dağıtıldı.

Gösterilerin ardından ilçeden başlayan yürüyüşe katılan protokol ve vatandaşlar, mehter marşları eşliğinde ilçede merkezinden geçiş yaptı. Komando birliklerinin de katıldığı yürüyüşte dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. İlçe merkezinin geçişi sırasında vatandaşlar, konfeti patlatarak, kortejin üzerine karanfiller attı.

Yürüyüş, İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu il merkezi kesiminde 4 gün boyunca devam edecek. - KASTAMONU