İnebolu\'da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Yahya Paşa Camii'nde bulunan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i vatandaşların ziyaretine açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camiye akın etti. Dualar eşliğinde örtüleri açılan Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm vatandaşların görme imkanı bulduğu Sakal-ı Şerif, daha sonra 40 katlı bohçaya sarılarak yerine kaldırıldı. Ziyaretin sonunda İlçe Müftüsü Ali Söyler tarafından dua edildi. - KASTAMONU