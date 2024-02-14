İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ukrayna Çernobil'den gelen misafir öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ukrayna Çernobil'den gelen misafir öğrencilerle buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ukrayna Çernobil\'den gelen misafir öğrencilerle buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Spor Lisesinin Erasmus Programı kapsamında Ukrayna Çernobil'den gelen misafir öğrencilerle bir araya geldi. Misafir heyete İnegöl'ün tanıtımı yapıldı ve şehrin değerleri anlatıldı.

14.02.2024 14:43  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Spor Lisesinin kültür etkileşimi maksadıyla yapılan Erasmus Programı çerçevesinde Ukrayna Çernobil'den gelen misafir öğrencilerle bir araya geldi.

İnegöl Spor Lisesi, kültür etkileşimi amacıyla yapılan Erasmus Programında Kardeş Okul formasyonu çerçevesine Ukrayna'nın Çernobil kentinden 14 kişilik heyeti misafir ediyor. 12 öğrenci ve 2 eğitim görevlisi profesörün yer aldığı heyet, Pazar akşamı İnegöl'e geldi. Cuma sabahı ülkesine dönecek grubu, Belediye Başkanı Alper Taban bu sabah Gastro İnegöl'de misafir etti.

İnegöl Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Çelik ile Spor Lisesi Müdürü Furkan Baştürk'ün de katıldığı buluşmada, misafir heyete İnegöl'ün tanıtımı yapıldı. Kahvaltı programında Başkan Taban hem şehri hem de şehrin değerlerini misafirlere anlattı. Gastro İnegöl ve İnegöl'ün bu alandaki değerlerinden de bahseden Başkan Taban, misafir öğrenci ve öğretim görevlilerine kendilerini artık İnegöl'ün gönüllü birer turizm elçisi olarak gördüklerini söyledi.

İnegöl Belediyesi'nin konaklama ve ulaşım desteğiyle Cuma gününe kadar İnegöl ve çevre şehirleri gezecek olan grup, Pazartesi günü Oylat turu ile şehri tanımaya başladı. Salı günü İznik ziyareti yaptırılan misafir ekip, Salı akşamı da Sarıpınar Mahallesi'nde Spor Lisesinden bir öğrencinin evine misafir oldu. Burada Türk aile yapısının tanıtımıyla birlikte ailelerin bir günlük yaşamı ve ev ortamı tanıtılmış oldu. Bugün Bursa merkezde bir dizi ziyaret ve gezi yapacak misafirler, Perşembe günü Spor Lisesinde etkinliklere katılacak. Cuma sabahı ise İnegöl'den ayrılarak ülkelerine dönecekler. - BURSA

Kaynak: İHA

Alper Taban, Çernobil, Ukrayna, İnegöl, Spor, Kültür, Eğitim, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ukrayna Çernobil'den gelen misafir öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:27:04. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ukrayna Çernobil'den gelen misafir öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement