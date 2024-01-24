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İnegöl Belediyesi, Çocuklara Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi, Çocuklara Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor

İnegöl Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları eğlendirmek için farklı etkinlikler düzenliyor. İlk etkinlik olarak Çocuk Çömlek Atölyesi başlatıldı.

İnegöl Belediyesi, Çocuklara Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor
24.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:08
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İnegöl Belediyesi, yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklerle çocukların eğlencesine eğlence katıyor. Tatil süresince farklı organizasyonlarla minikleri buluşturacak İnegöl Belediyesi, Çocuk Çömlek Atölyesiyle startı verdi. Minik eller, Kent Müzesi'nde çamuru sanata dönüştürüyor.

Tüm yurtta 19 Ocak itibariyle yarıyıl tatiline giren çocuklar, 2 haftalık arayı en eğlenceli aktivitelerle geçirmek istiyor. İnegöl Belediyesi de tatil süresince çocukların eğleneceği, eğlenirken öğreneceği ve aynı zamanda kaliteli zaman geçirecekleri etkinlikler için planlamalarını yaptı. Çocuk sanat atölyesi etkinliklerinden 'Bubble Show' gösterisine, Karagöz Hacivat gölge oyunundan Çocuk çömlek atölyesine farklı programların yapılacak yarı yıl tatilinde, ilk etkinlik bugün başladı.

3 gün boyunca her gün 4 seans şeklinde devam edecek

Tatil süresince çocuklara hem dinlenme fırsatı sunmak hem de eğlenceli ve faydalı bir tatil yaşatmak adına yapılan etkinlikler çerçevesinde ilk olarak "Çocuk Çömlek Atölyesi" etkinliği başlatıldı. 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik etkinlik, İnegöl Kent Müzesinde gerçekleştiriliyor. 24-25-26 Ocak tarihlerinde 3 gün süreyle devam edecek Çocuk Çömlek Atölyesi, her gün 4 ayrı seans şeklinde; 11.00-12.00/ 12.00-13.00/ 14.00-15.00/ 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar nezaretinde yapılan etkinlikte, İnegöllü küçük sanatçılar işin püf noktalarını ehlinden öğreniyor.

Başkan taban küçük sanatçılarla buluştu

Belediye Başkanı Alper Taban, Çocuk Çömlek Atölyesi etkinliğinin ilk gününde Kent Müzesini ziyaret ederek küçük sanatçılarla bir araya geldi. Çamura şekil vererek hayallerini toprağa yansıtan çocuklar, aileleri ve Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar ile sohbet eden Başkan Taban, yapılan eserleri de hayranlıkla izledi. Çocuklara iyi tatiller dileklerini de ileten Başkan Taban, 2 hafta boyunca daha pek çok etkinliğin hayat bulacağını müjdeledi. - BURSA

Kaynak: İHA
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