İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Kotra İhalesi 14 Nisan'da - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Kotra İhalesi 14 Nisan'da

İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Kotra İhalesi 14 Nisan\'da

İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı için kotra kiralama ihalesinin 14 Nisan'da yapılacağını duyurdu. İhalede toplam 158 adet kotra ve 8 adet büyükbaş hayvan kesim alanı satışı gerçekleştirilecek.

25.03.2025 15:59  Güncelleme: 16:01
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İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı kotra ihale tarihi belli oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Nisan'da yapılacak ihalede 114 adet büyükbaş ve 44 adet küçükbaş olmak üzere toplam 158 adet kotra ile 8 adet büyükbaş hayvan kesim alanının satışa çıkacağını duyurdu.

Bölgenin en büyük ve potansiyeli yüksek hayvan pazarı olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Modern, tercih edilen, cazip ve ilgi gören bir hayvan pazarı olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında her yıl olduğu gibi bu yıl da kotralara ilginin yoğun olması bekleniyor. İnegöl Belediyesi, Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi kotra satış ihalesinin tarihlerini de belirledi. Kotra kiralama ihalesinin 14 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda açık arttırma usulü ile gerçekleştirileceği duyuruldu.

İnegöl Hayvan Pazarıyla ilgili yerleşim planı ve krokileri vatandaşlar İnegöl Belediyesi web sayfası üzerinden ve Kiralama Servisinden temin edebilecek. Kotralar, belirlenen fiyatlar üzerinden açık arttırma usulüyle kiralanacak. Yer kiralama bedelleri 14 Nisan'da yapılacak ihale sırasında salonda kurulan tahsilat masalarında peşin olarak tahsil edilecek.

Başkan Taban'dan üreticilere davet

Hayvan Pazarı Kurban Bayramı kotra ihalesine ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Nisan Pazartesi günü yapılacak ihaleyle kotraların kiralanacağını hatırlattı. 2021 yılında hizmet vermeye başlayan Modern Hayvan Pazarında kotralardan konaklama alanlarına, sosyal alanlardan kafeteryasına kadar her şeyi ile eksiksiz şekilde üreticilere hizmet verilen bir tesis bulunduğunu kaydeden Başkan Taban, "Her yıl bölgenin en yoğun pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarımızın bu yıl da kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak devam edeceğini düşünüyoruz. Hayvan pazarımızda bu yıl 114 adet 60 m2'lik büyükbaş hayvan kotrası, 20 adet 25 m2'lik ve 24 adet 12,5 m2'lik küçükbaş hayvan kotrası ile büyükbaşa talep olmaması halinde de 20 adet 30 m2'lik küçükbaş hayvan kotrası kiralanacak. 14 Nisan Pazartesi günü 10.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde yapılacak ihaleye tüm üreticilerimizi davet ediyoruz" dedi.

Hayvan pazarı 12 Mayıs'ta kapılarını açacak

İhaleyle ilgili de bilgiler veren Başkan Taban, "Kotra bedelleri, peşin olarak ya da kredi kartı ile ihale günü salonda tahsil edilecek. Bir kişi ihalede üçten fazla kotra satına alamayacak. Kotra satışı sıralı şekilde olacak. Büyükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ayrıca küçükbaşlara, küçükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ise ayrıca büyükbaşlara ait olan kotralara da teklif verebilecekler. Yasal işlemleri olmayan; sağlık raporu, küpe, pasaport vb. hayvanlar kesinlikle pazara sokulmayacak. Hayvan pazarına girişler ise 12 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak, 09 Haziran 2025 tarihinde ise Pazar boşaltılarak idaremize teslim edilecektir" açıklamalarında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Kotra İhalesi 14 Nisan'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Kotra İhalesi 14 Nisan'da - Son Dakika
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