İnegöl Belediyesi'nde kış hazırlıkları tamam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İnegöl Belediyesi'nde kış hazırlıkları tamam

İnegöl Belediyesi\'nde kış hazırlıkları tamam
24.12.2025 16:46  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi, kış mevsimi için karla mücadele çalışmalarını tamamladı. 126 personel ve 30 iş makinesiyle kar yağışlarına karşı hazır durumda olan belediye, ulaşımın aksamaması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kış mevsimiyle beraber İnegöl Belediyesi kar yağışlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele çalışmaları için toplamda 126 personel ile 30 iş makinesi ve araç görev alacak.

Kış mevsimiyle berber İnegöl Belediyesi de kar yağışına karı hazırlıklarını tamamlayarak karla mücadele çalışmaları için bekleyişe geçti. Henüz şehirde kar yağışı olmasa da tüm hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi'nde, 3 müdürlük karla mücadele çalışmalarında aktif rol oynayacak. Toplamda ise 126 personel ile 30 iş makinesi ve araç bu çalışmalarda kullanılacak.

Bereketli bir kış mevsimi diliyoruz

Belediye Başkanı Alper Taban, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, "Bu yıl her zamankinden daha büyük bir heyecanla kar yağışını bekliyoruz. Ülkemizde ne yazık ki her geçen yıl kuraklık derinleşiyor. Bursa'da yazın son döneminde su kesintilerinin yaşandığı günler oldu. Önümüzdeki yıllarda benzer sorunların yaşanmaması adına kış mevsiminin bereketli geçmesi, kar yağışının bol olması en büyük temennimiz" dedi.

126 personel sahada olacak

Bereketli bir kış dönemi geçirirken hayatın normal akışının da devam etmesi, özellikle ulaşımda aksamalar olmaması adına birtakım tedbirler almak gerektiğine dikkat çeken Başkan Taban, "Bereketli ve aynı zamanda huzurlu bir kış dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu kapsamda karla mücadele için de hazırlıklarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu çalışmaları koordine edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüz; 111 kişilik bir kadro ile merkez ve kırsal mahalle yollarının devamlı trafiğe açık kalacak şekilde temizlenmesi çalışmalarını sürdürecek. Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerimiz de 15 personel takviyesi ile özellikle şehir merkezinde tuzlama ve kaldırımların temizlenmesi gibi çalışmaları yapacaklar. Toplamda 126 personelimiz sahada olacak" dedi.

30 araç ve ekipman hazır

Karla mücadele çalışmaları için araç ve ekipmanların da hazır hale getirildiğini ifade eden Başkan Taban, "Karla mücadele çalışmaları için; 4 adet otomatik tuzlama ve küreme kamyonu, 3 adet küreme kamyonu, 1 adet otomatik tuzlama kamyonet, 1 adet otomatik tuzlama transiti, 2 adet manuel tuzlama transit, 2 adet greyder, 2 adet yükleyici, 11 adet kepçe ve 4 adet manuel tuzlama aracı ile sahada olacağız. Toplamda 30 aracımız kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışmaları için hazır durumda olacak" diye konuştu.

12 ayrı bölge oluşturuldu

Karla mücadele çalışmaları öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği ve tamamlanan hazırlıklardan bahseden Alper Taban, "Karla mücadele çalışmaları 12 ayrı bölge şeklinde planlandı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kırsal mahalleleri bölgelere ayırdık. 6 bölgeden İnegöl Belediyesi, 6 bölgeden de Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacak" açıklamalarında bulundu.

1650 ton malzeme hazırlığı yapılıyor

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yollarda tuzlama ve kumlama çalışmaları için de 1300 ton kaba kum ile 350 ton saf tuz hazırlığı yaptığı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Ulaşım, İnegöl, Yerel, Çevre, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nde kış hazırlıkları tamam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:37
MOSSAD’dan gizli operasyon Kritik isim kaçırıldı
MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı
06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:51:21. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nde kış hazırlıkları tamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.