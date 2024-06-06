İnegöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işyeri denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işyeri denetimlerine devam ediyor

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kasap, piliç ve tavuk satışı yapan işyerlerini denetledi. 101 işyeri kontrol edildi ve eksiklikleri tespit edilen 11 işyerine ihtarname gönderildi.

06.06.2024 14:32
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Farklı meslek gruplarındaki işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kasap, piliç ve tavuk satış yapan işyerlerini mercek altına aldı. 101 işyeri denetlendi.

Yılın 365 günü tüm ekipleriyle sahada olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belirli sektöre yönelik sıkı bir denetim atağı başlattı. Halk sağlığının korunması adına 7/24 esasıyla görevinin başında olan Zabıta ekipleri, kasaplar, piliç ve tavuk satışı yapılan iş yerlerini mercek altına aldı. 101 işyeri denetimden geçerken, 11 işyerine eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilerek idari yaptırım uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Zabıta Müdürlüğü olarak kasap, piliç ve tavuk satış ve işleme yapan işyerlerine yönelik kapsamlı denetim yapılmıştır. 74 kasap, 27 piliç ve tavuk satış noktası olarak hizmet veren toplam 101 işyeri kontrol edilerek denetim icra edilmiştir. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen, fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, genel düzen konularında gerekli kontroller yapılmıştır. 11 işyerine eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilerek idari yaptırım uygulanmıştır."

Açıklamasının devamında, "Bayram öncesi farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerimiz devam etmekte olup 7/24 esaslı halkımıza hizmet vermekteyiz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işyeri denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işyeri denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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