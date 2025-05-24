İnegöl Belediyesi'nden Muhtarlar İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Yerel

İnegöl Belediyesi'nden Muhtarlar İstişare Toplantısı

İnegöl Belediyesi\'nden Muhtarlar İstişare Toplantısı
24.05.2025 14:14  Güncelleme: 14:17
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İnegöl Belediyesi, 116 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek ihtiyaçları tespit etmek ve sorunları çözmek amacıyla bir istişare toplantısı düzenledi. Başkan Alper Taban, tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

İnegöl Belediyesi, şehirdeki yerel yönetim anlayışını güçlendirmek ve mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan tespit edebilmek adına 116 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın ev sahipliğinde İnegöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Toplantıya ayrıca AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, Belediye Başkan Yardımcıları ve daire müdürleri de iştirak etti.

Talepler tek tek not alındı

Muhtarlar toplantısının ana gündemini mahallelerin sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri oluşturdu. Muhtarlar söz alarak hem mevcut sorunları dile getirdi hem de çözüm önerilerini sundu. Muhtarlar tarafından iletilen talepler Başkan Alper Taban, Milletvekili Ayhan Salman, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleri tarafından tek tek not alındı. Talepler yazılı olarak da toplanarak öncelik sırasına göre hem belediye içinde hem de ilgili kurumlarla değerlendirileceği bildirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, toplantıda şehrin kalkınması için siyasi ayrım gözetmeden tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasında, "Kıymetli muhtarlarımızı belediyemizde ağırladık. Sürekli olarak bir arada olmayı önemsiyoruz. Sık sık bir araya gelip mahallelerimizin sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Milletvekilimiz Ayhan Salman ve İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş başta olmak üzere gerek Ankara'da, gerekse de Bursa'da tüm kapıları aşındırıyor, İnegöl'e yeni yatırımlar kazandırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada yapılan toplantı sadece bir istişare değil, aynı zamanda ortak aklın bir tezahürüdür. Muhtarlarımızın bizlere ilettiği talepler, ilgili kurumlara iletilecek ve çözüm süreçleri takip edilecek" dedi.

"Ankara'da İnegöl'ün taleplerini dile getiriyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl'ün Ankara'daki temsilcisi olarak şehrin taleplerini ilgili Bakanlıklara ilettiklerini belirtti. "İnegöl için durmaksızın çalışıyoruz. Gerek ulaştırma, gerek sağlık, gerekse eğitim alanlarında yeni yatırımların kazandırılması adına tüm girişimlerde bulunuyoruz. Ankara'da her platformda İnegöl'ün sesi olmaya devam edeceğiz" diyen Salman, yatırımların artarak süreceğinin altını çizdi.

İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip ise, bu tür buluşmaların mahallelerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Garip, "Bugün burada çok değerli bir birliktelik sergilendi. Belediye Başkanımıza, Milletvekilimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu toplantılar sayesinde mahallelerimizin eksiklikleri bir bir gideriliyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Muhtarlar İstişare Toplantısı - Son Dakika

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