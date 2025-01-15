İnegöl Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Döneminde Ücretsiz Çorba İkramı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Döneminde Ücretsiz Çorba İkramı

İnegöl Belediyesi\'nden Öğrencilere Sınav Döneminde Ücretsiz Çorba İkramı

İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesindeki MYO ve İşletme Fakültesi öğrencilerine, sınav döneminde ücretsiz çorba ikramı yapıyor. 10 günde 2500 kişilik çorba ikramı planlanıyor.

15.01.2025 11:54  Güncelleme: 11:57
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İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde MYO öğrencileri ve İşletme Fakültesi öğrencilerine sınav döneminde ücretsiz çorba ikramı gerçekleştiriyor.

İnegöl Belediyesi, her fırsatta öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenciler için çeşitli organizasyonlar, etkinlikler yaparak katkı sunan İnegöl Belediyesi'nin sınav dönemlerinde öğrenciler için gerçekleştirdiği ücretsiz çorba ikramları da artık bir geleneğe dönüştü. Her vize ve final döneminde Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesi öğrencilerine yapılan çorba ikramları, bu sınav döneminde de devam ediyor.

10 günde 2500 kişilik çorba ikramı yapılacak

UÜ İnegöl Yerleşkesinde öğrencilere sınav haftası boyunca kurulan İkram Çeşmesinde çorba ikramı gerçekleştiriliyor. Sınav süreçlerinde gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerin sabah kahvaltı telaşı ile uğraşmaması ve kahvaltılarını yapmadan da sınava girmemesi için yapılan uygulama kapsamında Pazartesi sabahı itibariyle çorba ikramları başladı. Hafta içi 5 gün boyunca sabah 08.30 ile 11.00 arasında devam edecek çorba ikramları 24 Ocak tarihine kadar devam edecek. Üniversitede günlük 250 öğrenciye çorba ikramları yapılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Döneminde Ücretsiz Çorba İkramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Döneminde Ücretsiz Çorba İkramı - Son Dakika
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