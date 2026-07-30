İnegöl Belediyesi’nin eski binası gençlik merkezine dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl Belediyesi’nin eski binası gençlik merkezine dönüşüyor

İnegöl Belediyesi’nin eski binası gençlik merkezine dönüşüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, eski belediye binasının Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile Gençlik Merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, eski belediye binasının Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile Gençlik Merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

İnegöl Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte gündeme gelen eski belediye binasının ne olacağı konusu netlik kazandı. Uzun süren çalışma ve planlamaların ardından, aynı zamanda tarihi bir değere de sahip olan binanın şehrin merkezinde, geleceğin merkezini oluşturan gençlere hizmet etmesi uygun görüldü. Belediye Başkanı Alper Taban, alınan kararın İnegöl Belediyesi'nin 2026 yılını Gençlik Yılı ilan etmesinin akabinde oluşan tabloda, Gençlik Yılı'nın da bir çıktısı olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, İnegöl'e yeni bir Gençlik Merkezi kazandırıldığını açıkladı. Eski belediye hizmet binasının Gençlik Spor Bakanlığıyla birlikte eğitimden teknolojiye, sanattan kişisel gelişime kadar birçok alanda gençlerin faydalanacağı yaşayan bir merkeze dönüşeceğini müjdeleyen Taban, "İnegöl Belediyesi olarak hizmetlerimizin merkezinde geleceğimiz olan gençlerimiz var. İlk günden itibaren bu böyleydi. 2026 yılını da bilindiği üzere bu konuya daha fazla dikkat çekmek adına Gençlik Yılı ilan ettik. Bunun da bir çıktısı olarak; gençlerimizin taleplerine karşılık verecek, şehrin merkezinde geleceğimizin merkezi olan gençlerimize hizmet edecek bir projeyi duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnegöl'ümüzde 0-29 yaş aralığında 137 bin nüfusa sahibiz. Genç bir şehiriz. Gençleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehiriz. Bu noktada şehrimizin bir ihtiyacı olduğuna inandığımız, gençlerimizin de bu yönde beklentisini olduğunu bildiğimiz projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte hayata geçiriyoruz. Katkılarından dolayı Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Alper Taban, Gençlik, İnegöl, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi’nin eski binası gençlik merkezine dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye “alkol yasağını ihlalden“ 81 bin lira ceza Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye "alkol yasağını ihlalden" 81 bin lira ceza
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü
Acun Ilıcalı’nın sırrı çözüldü İşte hedefindeki Türk yıldız Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız
Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 15:49:16. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi’nin eski binası gençlik merkezine dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.