İnegöl Belediyesi’nin eski binası gençlik merkezine dönüşüyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, eski belediye binasının Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile Gençlik Merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

İnegöl Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte gündeme gelen eski belediye binasının ne olacağı konusu netlik kazandı. Uzun süren çalışma ve planlamaların ardından, aynı zamanda tarihi bir değere de sahip olan binanın şehrin merkezinde, geleceğin merkezini oluşturan gençlere hizmet etmesi uygun görüldü. Belediye Başkanı Alper Taban, alınan kararın İnegöl Belediyesi'nin 2026 yılını Gençlik Yılı ilan etmesinin akabinde oluşan tabloda, Gençlik Yılı'nın da bir çıktısı olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, İnegöl'e yeni bir Gençlik Merkezi kazandırıldığını açıkladı. Eski belediye hizmet binasının Gençlik Spor Bakanlığıyla birlikte eğitimden teknolojiye, sanattan kişisel gelişime kadar birçok alanda gençlerin faydalanacağı yaşayan bir merkeze dönüşeceğini müjdeleyen Taban, "İnegöl Belediyesi olarak hizmetlerimizin merkezinde geleceğimiz olan gençlerimiz var. İlk günden itibaren bu böyleydi. 2026 yılını da bilindiği üzere bu konuya daha fazla dikkat çekmek adına Gençlik Yılı ilan ettik. Bunun da bir çıktısı olarak; gençlerimizin taleplerine karşılık verecek, şehrin merkezinde geleceğimizin merkezi olan gençlerimize hizmet edecek bir projeyi duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnegöl'ümüzde 0-29 yaş aralığında 137 bin nüfusa sahibiz. Genç bir şehiriz. Gençleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehiriz. Bu noktada şehrimizin bir ihtiyacı olduğuna inandığımız, gençlerimizin de bu yönde beklentisini olduğunu bildiğimiz projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte hayata geçiriyoruz. Katkılarından dolayı Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'a teşekkür ediyorum" dedi.