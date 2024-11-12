İnegöl Belediyespor, Yenişehir Belediye Spor Kulübü ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Yerel

İnegöl Belediyespor, Yenişehir Belediye Spor Kulübü ile Karşılaşacak

İnegöl Belediyespor, Yenişehir Belediye Spor Kulübü ile Karşılaşacak

İnegöl Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 2. Grupta 8. hafta mücadelesinde 17 Kasım Pazar günü Yenişehir Belediye Spor Kulübü’nü ağırlayacak. Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.

12.11.2024 13:33  Güncelleme: 13:43
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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl Belediyespor, sezonun 8. haftasında 17 Kasım Pazar günü 13.00'da İnegöl Kapalı Spor Salonunda Belediye Sporu konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Liginde 12 takımın mücadele ettiği 2. Grupta yer alan İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geride kalan 7 haftalık periyotta topladığı 5 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Turuncu lacivertli temsilcimiz 8. Hafta müsabakaları kapsamında İnegöl'de Yenişehir Belediye Spor Kulübünü konuk edecek.

Hazırlıklar başladı

Tamamı İnegöllü genç sporculardan oluşan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 17 Kasım Pazar günü 13.00'da İnegöl Kapalı Spor Salonunda rakibi Yenişehir Belediye Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın hazırlıklarını antrenör Vural Kökçe nezaretinde sürdüren İnegöl Belediyesporlu sporcular, hafta sonu ilçe halkının da tribünlere gelerek destek vermesini bekliyor. Takımda tek hedef galibiyet.

Başkan Taban'dan maça davet

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün gençlerinden oluşan şehrin takımına güvendiklerini söyledi. Galibiyetle başladıkları sezonda talihsiz kayıplar yaşandığını ifade eden Başkan Taban, 8'inci haftada Pazar günü Yenişehir Belediye Spor Kulübünün misafir edileceğini hatırlatarak "İlçe halkımızı Kapalı Spor Salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyespor, Yenişehir Belediye Spor Kulübü ile Karşılaşacak - Son Dakika

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