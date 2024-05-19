İnegöl\'de 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla devam ediyor

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105'inci yıl dönümü İnegöl'de düzenlenen törenlerle coşkuyla devam ediyor.

Milli Mücadelenin 105'inci yılının kutlandığı bu yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları İnegöl'de 3 gün önce başladı. Cuma başlayan çeşitli etkinlikler, 19 Mayıs Pazar sabahı düzenlenen resmi törenlerle devam etti. İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çelenginin anıta sunulmasıyla başlayan tören, öğrencilerin yapmış olduğu gösterilerle devam etti. İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibinin yöresel danslarıyla devam eden programı salonda bulunan öğrenciler ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Kutlama töreninin sonunda 19 Mayıs ve Gençlik konulu spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi. - BURSA