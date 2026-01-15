İnegöl\'de 2026 \'Gençlik Yılı\' Projeleri Tanıtıldı

İnegöl Belediyesi, 2026 yılını 'Gücümüz Genç' sloganıyla hayata geçirilecek 'Gençlik Yılı' çerçevesinde; gençlerin sosyal, kültürel, akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak çok sayıda proje ve etkinlik planlanıyor.

Gençlik Yılı Lansman Toplantısı Gastro İnegöl'de gerçekleştirildi. Toplantıya; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye başkan yardımcıları, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Yöneticisi Serkan Anıl Gök, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Budak, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Cihad Doğan ile üniversite öğrenci topluluklarının başkan ve üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün her yıl göç alan, genç nüfusa sahip dinamik bir şehir olduğuna dikkat çekti. Kentin nüfusunun 302 bin olduğunu belirten Başkan Taban, 14-29 yaş aralığındaki genç nüfusun yaklaşık 71 bin 554 kişi olduğunu ifade etti. Başkan Taban, "Bir şehri güçlü kılan binaları değil, gençliğidir" dedi.

Gençliği sadece geleceğin değil, bugünün de ortağı olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Taban, bugüne kadar gençler için birçok proje hayata geçirdiklerini söyledi. Kitaphanelerden eğitim desteklerine, spor tesislerinden kültür-sanat etkinliklerine kadar pek çok çalışmanın gençlere yönelik yapıldığını dile getirdi.

Gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Taban, "Genç Bakış" programları, "Ben Başkan Olsam" platformu ve liselerde yapılan anketlerle gençlerin görüşlerinin alındığını, beklentilerin doğrudan projelere yansıtıldığını ifade etti.

Tüm bu çalışmaların daha da güçlendirilmesi amacıyla 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edildiğini açıklayan Başkan Alper Taban, "Gençler için değil, gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz. Söz sahibi olmayan bir gençlik, güçlü bir şehir oluşturamaz" ifadelerini kullandı.

Gençlik Yılı kapsamında; gençlerin katılım ve söz hakkının artırılması, eğitim, beceri geliştirme ve istihdam destekleri, kültür, sanat ve sosyal etkinlikler, spor ve sağlıklı yaşam faaliyetleri, girişimcilik ve yenilikçilik destekleri ile gönüllülük ve toplumsal farkındalık projeleri hedefleniyor.

2026 Gençlik Yılı boyunca çalışmalar 8 ana tema altında yürütülecek. Bu temalar; akademik çalışmalar ve çalıştaylar, gençlik, spor ve grafiti festivalleri, bilgi, reels, ses ve halk dansları yarışmaları, kamp programları (Dijital Detoks Kampı gibi), girişimcilik ve ideathon çalışmaları, kültürel ve tarihi geziler, kariyer ve istihdam fuarları ile dijital platform projeleri (Genç Mobil, Genç Kart) olarak açıklandı.

Sürecin ilk aşamasında gençlik alanında faaliyet gösteren STK ve topluluklarla geniş katılımlı bir toplantı yapılacağı belirtildi. Şubat ayında ise gençlerin ve uzmanların söz sahibi olacağı bir Gençlik Çalıştayı düzenlenecek. Ayrıca İnegöl Gençlik Kulübü kurulacak ve Genç Kart uygulaması hayata geçirilecek.

Tarihten örnekler vererek gençliğin önemine değinen Başkan Taban, "Bu şehrin mayasında gençliğin gücü var. Bu topraklarda 16'sında şehit düşen Baykoca, 13 yaşında cepheden cepheye koşan Küçük Kamil var" dedi.

Açıklamasını güçlü bir mesajla tamamlayan Başkan Alper Taban, "Buradan bir gençlik gemisi kalkacak ve bu geminin rotasını gençlik belirleyecek" ifadelerini kullandı. - BURSA