İnegöl Belediyesi'nin ödüllü afet oyunları erişime açıldı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nin ödüllü afet oyunları erişime açıldı

İnegöl Belediyesi\'nin ödüllü afet oyunları erişime açıldı
16.07.2026 15:54  Güncelleme: 15:55
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İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Odaklı Afet Temalı Dijital Oyun Yarışması'nda dereceye giren 3 oyun, ücretsiz olarak erişime açıldı. Oyunlar, çocuklara deprem ve afet bilincini eğlenceli bir şekilde kazandırmayı hedefliyor.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Odaklı Afet Temalı Dijital Oyun Yarışmasında dereceye giren 3 oyun erişime açıldı. Çocukların afet bilincini eğlenerek kazanmasını amaçlayan oyunlar, itch.io platformu üzerinden ücretsiz olarak bilgisayarlara indirilip oynanabiliyor.

İnegöl Belediyesi tarafından afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla düzenlenen Çocuk Odaklı Afet Temalı Dijital Oyun Yarışması, geliştirilen özgün projelerle önemli bir farkındalık oluşturmuştu. Yarışmada dereceye giren 3 dijital oyun, artık vatandaşların kullanımına sunuldu. Çocukların deprem başta olmak üzere afetler öncesinde, afet anında ve sonrasında doğru davranışları interaktif bir şekilde öğrenmelerini hedefleyen oyunlar, eğitici içerikleriyle dikkat çekiyor. Bilgisayar üzerinden oynanabilen web tabanlı oyunlar sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de hayati önem taşıyan afet bilgilerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buluyor.

Yarışmada dereceye giren oyunlardan Afet Bilinci, özellikle 6-9 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak geliştirildi. Oyun; deprem anında uygulanması gereken "Çök-Kapan-Tutun" davranışını interaktif bir simülasyonla öğretirken, acil durum çantasında bulunması gereken temel malzemeleri de eğlenceli görevlerle tanıtıyor. Pedagojik yaklaşımla hazırlanan oyun, çocuklarda korku oluşturmadan afet bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Afet Farkındalığı Simülasyonu ise oyuncuları afet öncesi hazırlık sürecinden başlayarak deprem anı ve sonrasında güvenli toplanma alanına ulaşıncaya kadar geçen tüm aşamalarda yönlendiriyor. Oyunda kaçış yollarının güvenli hale getirilmesi, devrilebilecek eşyaların sabitlenmesi, acil durum çantasının hazırlanması, doğru güvenli alanın seçilmesi ve deprem sonrasında toplanma alanına ulaşılması gibi hayati öneme sahip uygulamalar etkileşimli görevlerle aktarılıyor. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve e-devlet üzerinden afet toplanma alanlarının öğrenilmesine yönelik bilgilendirmeler de oyun içerisinde yer alıyor.

Küçük Önlemler isimli oyun da deprem öncesi, gidişatı ve sonrasında yapılması gereken hayati adımları interaktif bir şekilde çocuklara öğretiyor. Bu oyun sayesinde çocuklar, gerçek hayatta hayat kurtaracak refleksler kazanıyor.

3 oyun, ücretsiz olarak erişime açıldı

Yarışmada dereceye giren 3 oyunun tamamı, vatandaşların ücretsiz kullanımına açıldı. Çocukların afet farkındalığını artırmayı hedefleyen oyunlar, İnegöl Belediyesi, dijital teknolojilerin eğitimde sunduğu imkanlardan yararlanarak bu oyunlarla çocukların afetlere karşı bilinçli bireyler olarak yetişmesinde katkı sunmayı amaçlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nin ödüllü afet oyunları erişime açıldı - Son Dakika

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