İnegöl\'de Afet Risk Azaltma Çalıştayı gerçekleştirildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 12:29  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İlçe Odaklı Afet Risk Azaltma Çalıştayında afet risklerinin azaltılmasına yönelik mevcut durum değerlendirilirken, 2027-2032 dönemine ilişkin yol haritası da ele alındı.

AFAD Bursa İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilki şubat ayında Yıldırım ilçesinde yapılan çalıştayın ikinci durağı İnegöl oldu. "Birlikte Planla, Birlikte Güçlen; Dirençli Kent, Güvenli Bursa" hedefiyle Bursa'nın afetlere karşı daha dirençli bir geleceğe hazırlanması amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını aynı platformda bir araya getirildiği organizasyon, İnegöl'de de yoğun katılım ile yapıldı.

Royal Otel'de sabah 10.00'da başlayan çalıştayda, afet risklerinin azaltılmasına yönelik mevcut durum değerlendirilerek 2027-2032 dönemine ilişkin yol haritası ele alındı. 110 dolayında katılımcının yer aldığı çalıştayda İnegöl protokolü ile birlikte; akademisyenler, İnegöl Belediyesi ilgili daire müdürleri, AFAD temsilcileri, meslek odalarından temsilciler, DSİ, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları teknik personeli hazır bulundu.

Afet riskleri ilçe ölçeğinde doğru okunur ve yönetilir

İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Bursa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ilçe düzeyi il afet risk azaltma çalıştaylarının İnegöl'de devam ettiğini kaydederek, "İlk çalıştayımızı Yıldırım ilçesinde yapmıştık. Bugün ise bu sürecin ikinci adımını, ilçe bazlı risk analizlerini esas alan yaklaşımımızla İnegöl'de devam ediyoruz. Şunu biliyoruz ki artık afet riskleri il genelinde değil, ilçe ölçeğinde doğru okunur ve ilçe ölçeğinde yönetilir. Afetlerle mücadele yalnızca afet anında müdahale etmek değildir. Asıl olan her ilçenin kendi risk profilini doğru analiz ederek önlemlerini almasıdır" dedi.

Afetler konusunda yapılan çalışmalar her şeyin ötesinde

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise çok değerli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi. İnegöl'de şehir adına atılan her adımın önemli olduğunu ancak özellikle afetler konusunda yapılan çalışmaların her şeyin ötesinde olduğunu kaydeden Başkan Taban, "Öncelikle kendimizi, üzerine bastığımız toprağı tanımalıyız. Geçmişte de bu yönde çalışmalar, tespitler yapılmış ancak bugün bilim gelişiyor. Çok değerli akademisyenlerimiz, üniversitelerimiz, meslek temsilcilerimiz var. Dolayısıyla her geçen gün yeni bir şeyler bulunuyor. Bunlar da geçmişte yapılan çalışmaların üzerinde yeniden değerlendirildiğinde belki daha hızlı mesafe almamızı sağlayacak birtakım tespitler yapmış oluyoruz. Ülke düzeyindeki planlar il düzeyine indirilmişti ve bugün bakıyoruz artık ilçe düzeyinde planlar yapılıyor. Bu çalışmalarla hem devletimizle hem AFAD'ımızla gurur duyuyorum" diye konuştu.

İnegöl'ün afet risk profili ele alındı

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da çok kıymetli bir çalışma için bir arada olduklarına değinerek, katılımcılara başarılar diledi. Açılış konuşmaları sonrası sunumlara geçildi. Konuşmalarda; bilimsel veriye dayalı planlama, kurumlar arası iş birliği ve yerel ölçekli risk analizlerinin önemi ön plana çıktı. Çalıştayda akademik sunumlarla İnegöl'ün afet risk profili ele alındı. Akademik ve teknik oturumlarda ise alanında uzman akademisyenler tarafından Bursa ve İnegöl'e ilişkin afet riskleri bilimsel veriler ışığında değerlendirildi. Öğleden sonra ise tematik masa çalışmalarına geçildi.

Çalıştay gün boyu devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 14:02:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.