İnegöl'de Aile Okulu Eğitimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl'de Aile Okulu Eğitimleri Başladı

İnegöl\'de Aile Okulu Eğitimleri Başladı

İnegöl Belediyesi ve AHİD iş birliğiyle düzenlenen Aile Okulu eğitimleri, Dr. Abdülaziz Kıranşal'ın 'Siyonizm Kıskacında Aile' semineri ile başladı. Eğitimlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

19.10.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi ile AHİD iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Aile Okulu eğitimleri, Cuma akşamı gerçekleştirilen Eğitimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Abdülaziz Kıranşal'ın "Siyonizm Kıskacında Aile" semineriyle başladı.

İnegöl Belediyesi ve Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlenen 8 haftalık Aile Okulu eğitimleri Cuma akşamı başladı. 06 Aralık tarihine kadar her hafta Cuma akşamı 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak seminerlerin ilkinde, ilçe halkının da yoğun ilgisiyle katılımcılar adeta salona sığmadı. Her hafta farklı konu ve konukların yer alacağı Aile Okulu eğitimlerinin başlangıcı, Eğitimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Abdülaziz Kıranşal'ın "Siyonizm Kıskacında Aile" semineriyle yapıldı.

Seminere vatandaşların yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlara hitaben konuşma yapan Emin Dündar, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen, çok kıymetli seminerlerin ve hocaların yer aldığı 8 haftalık eğitimlerin bu akşam itibariyle başladığını duyurdu.

Dündar, programlara tüm İnegöl halkını davet etti. Sonrasında ise kürsüye çıkan AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, programların hayırlı olmasını dileyerek tüm vatandaşlara davette bulundu.

Konuşmaların ardından Eğitimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Abdülaziz Kıranşal kürsüye çıktı. Yaklaşık 1 saatlik anlatımlarında aile kurumunun öneminden anne baba olma ve çocuk yetiştirmeye pek çok konuda bilgiler verdi. Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Dr. Abdülaziz Kıranşal'a gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, İnegöl, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de Aile Okulu Eğitimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Aile Okulu Eğitimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.