İnegöl'de Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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İnegöl'de Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

İnegöl\'de Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu
03.07.2026 10:55
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzdolabının kısa devresi nedeniyle çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 04.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Meriç Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfakta bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden ev sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında mutfakta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İnegöl, Yaşam, Yerel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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