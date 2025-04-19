İnegöl'de Bahar Coşkusu: HOBA Projesi ile Geleneksel Oyunlar Okul Bahçelerinde - Son Dakika
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İnegöl'de Bahar Coşkusu: HOBA Projesi ile Geleneksel Oyunlar Okul Bahçelerinde

İnegöl Belediyesi, HOBA Projesi kapsamında 22 okulun bahçesinde geleneksel çocuk oyunlarını hayata geçirerek öğrenciler için rengarenk bahçeler oluşturdu. Bu proje ile çocukların fiziksel aktivitelerini artırarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri hedefleniyor.

19.04.2025 20:25
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İnegöl'de okul bahçelerine bahar geldi

BURSA - İnegöl Belediyesi HOBA Projesi kapsamında 22 okulun bahçesinde geleneksel çocuk oyunlarını çizerek bahar aylarında öğrencilere rengarenk bahçeler hazırladı. Şehir merkezinde yeni heykel meydanında da uygulanan sek sek oyunu çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi odağı oldu.

Öğrencilerin okul ortamlarının ders içi ve ders dışı fiziksel aktiviteler ve sportif faaliyetler yoluyla canlandırılması, hareketsizlik, dijital bağımlılık, obezite, sosyal yalnızlık ve beyin çürümesi gibi çağımızın önemli sorunlarını bertaraf etmek üzere çocuk ve gençlere fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen kültür öğelerimizin genç nesillere aktarılarak, "Geleneksel Çocuk Oyunlarımızın" oynatılması ve "Geleneksel Spor Dallarımızın" benimsetilmesi amacıyla hazırlanan HOBA (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) Projesi İnegöl'de de İnegöl Belediyesi ve İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor.

22 okulda uygulama başladı

Harekete geç, oyunla güçlen, beceriyle büyü, ahlakla yüksel sloganıyla hayat bulan proje kapsamında İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü İnegöl'de 22 okul belirledi. İnegöl Belediyesi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğinde 22 okulda çalışmalara başladı. Yapılan uygulamalarla 22 okulda geleneksel çocuk oyunları çizimleri gerçekleştirilerek bahar aylarında çocuklara rengarenk ve eğlenceli okul bahçeleri oluşturuluyor.

5 farklı oyun okul bahçelerine işleniyor

İnegöl Belediyesi ekipleri okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyun çizimleri yaparak; sek-sek, kaleli yakan top, köşe kapmaca, mendil kapmaca ve üç taş gibi 5 farklı oyunu öğrencilere sunuyor. Bu proje sayesinde ders aralarında geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşan çocuklar, güneşli havalarda gönüllerince eğlenerek bahar aylarının da keyfini çıkarıyor.

Çocuklar uygulamadan memnun

Uygulamadan memnun kalan öğrenciler, "Eskiden sokakta oynanan çocuk oyunlarını bizlere yeniden oynama fırsatı sunduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu oyunları oynarken çok eğlendik" diyerek teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

Şehir merkezinde de uygulandı

İnegöl Belediyesi okullarda beğeniyle karşılanan uygulamayı şehir merkezinde heykel meydanında da yaptı. Çizilen sek sek oyununu çocuklar kadar yetişkinler de ilgiyle karşıladı. Çocuk, genç, yetişkin meydandan gelip geçen herkes oyuna katılıp hünerlerini sergiledi.

Öğrencilerimizi kapalı alanlardan bahçelere davet ediyoruz

Okul bahçelerinde yapılan uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bahar aylarıyla birlikte öğrencileri kapalı alanlardan bahçelere davet ettiklerini söyledi. Bunu da geleneksel oyunları okul bahçelerine nakşederek yaptıklarını belirten Başkan Taban, "Çocuklarımızın kapalı alanlarda kalmasından ziyade havaların ısınmasıyla bahçelere çıkmasını, geleneksel oyunlarla arkadaşlıklarını pekiştirmelerini istiyoruz. Şehrimizde 22 okulumuzun bahçesinde HOBA projesi kapsamında; sek-sek, kaleli yakan top, köşe kapmaca, mendil kapmaca ve üç taş gibi oyunları ekiplerimiz boyamalarla okul bahçelerine uyguladı. Buradan esinlenerek şehir merkezinde de sek sek oyununu heykel meydanımıza uyguladık. Çocuğu, genci yetişkini herkesin ilgi gösterdiğini gördük. Tüm öğrencilerimize bu vesileyle güzel bir bahar, beraberinde keyifli bir yaz diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Bahar Coşkusu: HOBA Projesi ile Geleneksel Oyunlar Okul Bahçelerinde - Son Dakika

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