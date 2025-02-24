İnegöl'de Halk Ekmek Satışları Başladı - Son Dakika
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İnegöl'de Halk Ekmek Satışları Başladı

İnegöl\'de Halk Ekmek Satışları Başladı

İnegöl Belediyesi, halk ekmek satışlarına başladı. 240 gram ekmek 10 TL'den 22 ayrı noktada satışa sunulurken, günlük 2 bin adede kadar üretim yapılacak. Başkan Alper Taban, amacın dar gelirli ailelere katkı sağlamak olduğunu belirtti.

24.02.2025 14:11  Güncelleme: 14:13
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İnegöl'de belediyenin ürettiği halk ekmek satışları başladı. 240 gram ekmek 10 TL ücretle 22 ayrı noktada satışa sunulurken, satış noktalarının talebe göre artış göstereceği ifade edildi. Kentte fırıncılar 250 gram ekmeği 15 liradan satıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın Ocak ayında kamuoyuna müjdesini verdiği İnegöl Belediyesi Halk Ekmeği bugün itibariyle sofralara ulaşmaya başladı. 240 gram ekmeğin 10 TL'den satışa sunulduğu İnegöl Belediyesi Halk Ekmek başlangıçta 22 ayrı satış noktasında günlük 2 bin adet olarak satılacak.

240 gram halk ekmek 10 TL

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, "Daha önce vatandaşlarımıza halk ekmek konusunda çalışmalarımız olduğunu, kısa sürede nihayete ereceğini ifade etmiştik. Bugün itibariyle İnegöl Belediyesi Halk Ekmeği satış noktalarında vatandaşlarımıza ve sofralara ulaşmaya başladı. Amacımızın fırıncı esnafıyla rekabet etmek olmadığını ifade etmek istiyorum. İnegöl Belediyesi olarak dar gelirli ailelerimize katkı sunmak adına 240 gram ekmeği 10 TL ücretle satışa sunuyoruz" dedi.

22 satış noktası bulunuyor

Başlangıç için günlük 2 bin adet üretim kapasitesiyle halk ekmek üretiminin startının verildiğini dile getiren Başkan Taban, "İnegöl Belediyesi halk ekmeği farklı mahallelerimizde 22 ayrı noktada satışa sunuldu. İnegöl Yerel Esnaf Platformu (İYEP) üyesi işyerlerimiz ekmek satış noktası oldu. Ancak zamanla hem ekmek üretimimiz artacak ve çeşitlenecek hem de satış noktalarımız talebe göre artacak. Şu an 11 ayrı mahallemizde 22 satış noktası bulunuyor" açıklamalarında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Halk Ekmek Satışları Başladı - Son Dakika

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